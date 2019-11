Η Céline Dion επιστρέφει στην κορυφή των ΗΠΑ μετά από 17 χρόνια

Το «Courage» αποτελεί το πέμπτο άλμπουμ της Céline Dion που κυριαρχεί στην πρώτη θέση των ΗΠΑ.

Η Céline Dion επιστρέφει στην κορυφή του αμερικανικού «Billboard Hot 100» μετά από 17 χρόνια, χάρη στο νέο άλμπουμ της με τίτλο «Courage» που κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1.

Η νέα δισκογραφική δουλειά της κορυφαίας ερμηνεύτριας κυκλοφόρησε στις 15 Νοεμβρίου από την Columbia Records / Sony Music και κατέγραψε πωλήσεις ισοδύναμες των 113.000 μονάδων κατά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας της στην αμερικανική αγορά, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen Music.

Από τις 113.000 μονάδες οι 109.000 αφορούν πωλήσεις, φυσικές και ψηφιακές.

Όπως σημειώνει το «Billboard», οι πωλήσεις του δίσκου «Courage» ενισχύθηκαν από την προσφορά εξαργύρωσης με την αγορά εισιτηρίων για την περιοδεία «Courage World Tour» της Dion.

Το «Courage» αποτελεί το πέμπτο άλμπουμ της Céline Dion που κατακτά την πρώτη θέση των ΗΠΑ και το πρώτο άλμπουμ της που ανεβαίνει στην κορυφή μετά από 17 χρόνια. Η τελευταία φορά που κατέλαβε το Νο. 1 ήταν το 2002 με το δίσκο «A New Day Has Come».

Πριν το «Courage», τα άλμπουμ της Céline που είχαν κατακτήσει το Νο. 1 του «Billboard 200» ήταν τα «Falling Into You» (No. 1 για 3 εβδομάδες 1996), «Let’s Talk About Love» (1 εβδομάδα – 1998), «All The Way… A Decade of Song (3 εβδομάδες – 1999-2000) και «A New Day Has Come» (1 εβδομάδα – 2002).

Κατά μήκος της επιτυχημένης καριέρας της, η Céline Dion έχει κυκλοφορήσει 13 δισκογραφικές δουλειάς που έχουν ανέβει στο Top 10 των ΗΠΑ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το «Courage» σηματοδοτεί επίσης το πρώτο αγγλόφωνο άλμπουμ της Céline Dion μετά το «Loved Me Back To Life» που κυκλοφόρησε το 2013 και έκανε είσοδο στο Νο. 2 του «Billboard 200».