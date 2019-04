Η Celine Dion ένιωσε την ανάγκη να συνδεθεί με το κοινό τόσο δισκογραφικά όσο και σε επίπεδο συναυλιών.

Η Celine Dion θα ρίξει σύντομα την αυλαία των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας, όμως θα κρατήσει τον εαυτό της απασχολημένο αφού αναμένεται να κυκλοφορήσει φέτος καινούργια μουσική και να ξεκινήσει μία νέα παγκόσμια περιοδεία.

Η 51χρονη τραγουδίστρια ανέφερε την Τετάρτη στο κοινό του κατάμεστου «Τheatre at Ace Hotel» στο Λος Άντζελες ότι η περιοδεία της «Courage World» θα έχει αφετηρία την πόλη του Κεμπέκ στον Καναδά στις 18 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο της περιοδείας θα πραγματοποιηθούν στάσεις σε περισσότερες από 50 πόλεις, όπως το Μαϊάμι, το Λος Άντζελες, το Μόντρεαλ, το Σικάγο και το Μπρούκλιν.

Η Celine Dion δήλωσε επίσης ότι Νοέμβριο πρόκειται να κυκλοφορήσει το δωδέκατο άλμπουμ της, το οποίο θα τιτλοφορείται «Courage».

«Θα είναι η Celine που ξέρετε», είπε για τον επερχόμενο δίσκο. «Η Celine στα 51. Η Celine που ξέρετε. Η Celine με παραγωγούς και δημιουργούς με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Είναι η Celine με νέους παραγωγούς και νέους τραγουδοποιούς. Ο ήχος θα αλλάξει λίγο, καθώς η μουσική αλλάζει. Αλλά θα παραμείνω πάντα αυτή που είμαι», τόνισε.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια εμφανίστηκε την Τετάρτη σε μία ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στους θαυμαστές της στο «Theatre at Ace Hotel» στο κέντρο του Λος Άντζελες και τραγούδησε διαχρονικές επιτυχίες της όπως το «I’m Alive» και το «My Heart Will Go On».

Η Celine Dion δήλωσε ότι αισθάνθηκε πρόσφατα το κίνητρο να περιοδεύσει και να δημιουργήσει μουσική για πρώτη φορά μετά το θάνατο του συζύγου και μάνατζέρ της René Angélil το 2016.

Όπως υποστήριξε, αυτήν την περίοδο αισθάνεται περισσότερο «κεντραρισμένη, ισορροπημένη και πνευματικά συνδεδεμένη».

Τον Ιούνιο θα ολοκληρωθούν μετά από 15 χρόνια οι άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις της Dion στο «Caesars Palace» του Λας Βέγκας.

Η Καναδή τραγουδίστρια έχει πραγματοποιήσει διάφορες τουρνέ από τότε που άρχισε να εμφανίζεται στο «Caesars Palace», αλλά το «Courage Tour» θα είναι η πρώτη περιοδεία της σε ΗΠΑ και Καναδά μετά το «Taking Chances World Tour» το 2009.

Η Celine Dion αποκαλούσε το Λας Βέγκας ως το δεύτερο σπίτι της, όμως τώρα είναι έτοιμη για ένα ολοκαίνουργιο εγχείρημα. Όπως σχολίασε, η επερχόμενη περιοδεία δε θα μοιάζει με τις τυπικές εμφανίσεις της στην πολυπληθέστερη πόλη της Νεβάδα.

«Υποτίθεται ότι θα ήμουν στο “Caesars” για μερικούς μήνες και δεκαέξι χρόνια αργότερα, περιοδεύω και το άλμπουμ κυκλοφορεί», είπε στο «Associated Press». «Δεν μπορώ να αισθανθώ πιο δυνατή από ό,τι νιώθω εδώ. Βρίσκω το πάθος, βρίσκω την ομάδα μου, τον έλεγχο, αισθάνομαι δυνατή και υγιής. Φροντίζω τον εαυτό μου. Είμαι χαρούμενη.»

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά της Celine Dion ήταν το γαλλόφωνο «Encore Un Soir» που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2016 από την Columbia Records / Sony Music, ενώ το τελευταίο αγγλόφωνο άλμπουμ της χρονολογείται το 2013 με το «Loved Me Back To Life».