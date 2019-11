Céline Dion: Ο πολυαναμενόμενος δίσκος «Courage» κυκλοφορεί

Ο πρώτος αγγλόφωνος δίσκος της Céline Dion μετά από έξι χρόνια.

H Céline Dion μόλις κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της «Courage», μέσω της Panik Records και της Sony Music.

Αντιπροσωπεύοντας ένα νέο και ενθουσιώδες δημιουργικό μονοπάτι για τη Céline, το «Courage» είναι ένας συνδυασμός από δυναμικές μπαλάντες και up-tempo τραγούδια. Ο δίσκος περιλαμβάνει 16 τραγούδια, με επιπλέον 4 στην deluxe έκδοση.

Οι πρώτες κριτικές για το άλμπουμ έχουν φτάσει ήδη.

Το Associated Press έγραψε: «Η Dion είναι μία ηχητική χαμαιλέοντας που αλλάζει χρώμα ανάλογα με το ποιος είναι κοντά… Υπάρχουν μεγαλειώδεις μπαλάντες χαμένης αγάπης αλλά κυρίως ενδείξεις ελπίδας και αποφασιστικότητας».

Το US Weekly σχολιάζει: «(To “Courage”) είναι ένα ανεβαστικό και απόλυτα δυναμικό άλμπουμ, σίγουρα μία άξια προσθήκη στον αιώνιο κατάλογο της Dion».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να γιορτάσει την κυκλοφορία του «Courage», η Céline Dion παρουσίασε το music video για το ομότιτλο single του δίσκου, σε σκηνοθεσία του ο SeOh.

Η Céline Dion έχει ήδη παρουσιάσει αρκετά τραγούδια από τον νέο της δίσκο κατά την διάρκεια του «Courage World Tour», ένα εκπληκτικό live show που συνεχώς δέχεται θριαμβευτικές κριτικές.

«H Dion θύμισε σε όλους γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες stars στον κόσμο με μία δυναμική και καθηλωτική συναυλία», σημείωσε το Billboard.

H περιοδεία «Courage World Tour» θα συνεχιστεί και το 2020 στην Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, κάνοντας στάση και στην Κύπρο.

Εχθές, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην εκπομπή «CBS This Morning» με την Gayle Kings και απόψε θα συναντήσει ξανά τον Jimmy Fallon στο «The Tonight Show».

Αυτή τη Δευτέρα αναμένεται να κάνει το club house ντεμπούτο της με τον Andy Cohen στο «Watch What Happens Live on Bravo». Επίσης, η Céline θα εμφανιστεί στο Macy’s Thanksgiving Day Parade όπου θα πραγματοποιήσει μία ξεχωριστή εμφάνιση με υλικό από το «Courage».

Το tracklist του «Courage»

1. Flying On My Own

2. Lovers Never Die

3. Falling In Love Again

4. Lying Down

5. Courage

6. Imperfections

7. Change My Mind

8. Say Yes

9. Nobody’s Watching

10. The Chase

11. For The Lover That I Lost

12. Baby

13. I Will Be Stronger

14. How Did You Get Here

15. Look at Us Now

16. Perfect Goodbye [Explicit]

17. Best of All (*deluxe)

18. Heart of Glass (*deluxe)

19. Boundaries (*deluxe)

20. The Hard Way (*deluxe)