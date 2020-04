Céline Dion, Andrea Bocelli και Lady Gaga ένωσαν τις φωνές τους στο «One World: Together At Home»

Μαζί τραγούδησαν στο φινάλε του «One World: Together At Home» οι Céline Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga και John Legend.

Με μία μαγική καλλιτεχνική σύμπραξη έπεσε η αυλαία της φιλανθρωπικής συναυλίας «One World: Together At Home».

Το εξάωρο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε που ετοίμασαν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το κίνημα Global Citizen ολοκληρώθηκε με τη Céline Dion, τον Andrea Bocelli, τη Lady Gaga, τον John Legend και τον πιανίστα Lang Lang να ενώνουν από απόσταση τις δυνάμεις τους.

Οι πέντε καλλιτέχνες έκλεισαν τη συναυλία παρουσιάζοντας το βραβευμένο τραγούδι «The Prayer» που είχαν ερμηνεύσει μαζί η Céline Dion και ο Andrea Bocelli το 1998.

Το «The Prayer» είχε ηχογραφηθεί αρχικά σε δύο διαφορετικές σόλο εκτελέσεις από τους δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες για τις ανάγκες της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Quest for Camelot» (Το μαγικό σπαθί – Αναζητώντας το Κάμελοτ) της Warner Bros. που είχε βγει στις αίθουσες το 1998.

Το ντουέτο της Céline Dion και του Andrea Bocelli συμπεριλήφθηκε στις δύο δισκογραφικές δουλειές που κυκλοφόρησαν στη συνέχεια: Στο άλμπουμ «These Are Special Times» (1998) της Καναδής ερμηνεύτριας και στο δίσκο «Sogno» (1999) του Ιταλού τενόρου.

Το «The Prayer» κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 1999 και προτάθηκε για το ίδιο βραβείο στα Όσκαρ εκείνης της χρονιάς. Επίσης το τραγούδι ήταν υποψήφιο για την Καλύτερη Pop Συνεργασία στα Βραβεία Grammy του 2000.

Στο άλμπουμ «Miracle» της Céline Dion το 2004 είχε συμπεριληφθεί μία ανανεωμένη εκδοχή του τραγουδιού που είχε τον τίτλο «A Mother’s Prayer».