Η Celine Dion αναβάλλει την έναρξη των εμφανίσεών της λόγω προβλημάτων υγείας

Η Celine Dion ανέβαλε την έναρξη των παραστάσεών της στο Λας Βέγκας επειδή υποφέρει από «σοβαρούς και επίμονους μυϊκούς σπασμούς».

Η 53χρονη τραγουδίστρια επρόκειτο να ξεκινήσει τις εμφανίσεις της στο «Resorts World Theatre» του Λας Βέγκας στις 5 Νοεμβρίου, αλλά τα ιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει την ανάγκασαν να αναβάλει την προγραμματισμένη έναρξη.

«Είμαι θλιμμένη από το γεγονός αυτό», ανέφερε σε δήλωσή της, η Celine Dion.

«Η ομάδα μου και εγώ δουλεύουμε πάνω στο νέο σόου μας τους τελευταίους οκτώ μήνες και το γεγονός ότι δεν θα μπορέσω να ξεκινήσω τον Νοέμβριο με λυπεί αφάνταστα», συνέχισε.

«Οι συνεργάτες μου στο Resorts World Las Vegas και η AEG εργάζονται νυχθημερόν για να ετοιμάσουν αυτό το ολοκαίνουργιο υπερσύγχρονο θέατρο, το οποίο είναι πραγματικά πανέμορφο», σημείωσε.

«Νιώθω τόσο άσχημα που τους απογοητεύω και λυπάμαι ιδιαίτερα που απογοητεύω όλους τους θαυμαστές μου που έκαναν σχέδια να έρθουν στο Λας Βέγκας. Τώρα, πρέπει να επικεντρωθώ στο να γίνω καλύτερα. Θέλω να το ξεπεράσω αυτό το συντομότερο δυνατό», τόνισε.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, «η Celine υποφέρει από σοβαρούς και επίμονους μυϊκούς σπασμούς που την εμποδίζουν να δώσει παραστάσεις».

«Η ιατρική της ομάδα συνεχίζει να την παρακολουθεί και να την περιποιείται. Ωστόσο, τα συμπτώματα που παρουσιάζει της απαγορεύουν να συμμετέχει στις πρόβες που βρίσκονται σε εξέλιξη για το νέο σόου», τονίζεται.

Οι εμφανίσεις της Celine Dion στο Λας Βέγκας, οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν από τις 5 έως τις 20 Νοεμβρίου, θα διεξαχθούν σε νέες ημερομηνίες από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 2022.

Στις 9 Μαρτίου 2022 αναμένεται να συνεχιστεί η παγκόσμια περιοδεία «Courage World Tour» της Celine με μία νέα σειρά συναυλιών σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, πριν κατευθυνθεί στην Ευρώπη το επόμενο καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι οι προγραμματισμένες συναυλίες της Celine Dion στην Αθήνα στην Ελλάδα και στη Λευκωσία στην Κύπρο έχουν μετατεθεί για το καλοκαίρι του 2023.

I’m heartbroken by this. My team and I have been working on our new show for the past eight months, and to not be able to open this November saddens me beyond words. Now, I have to focus on getting better… I want to get through this as soon as I can. – Celine xx… pic.twitter.com/cEDLQt9HDg

— Celine Dion (@celinedion) October 19, 2021