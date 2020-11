Carrie Underwood και John Legend ενώνουν τις φωνές τους στο «Hallelujah»

Η Carrie Underwood και ο John Legend φέρνουν στις οθόνες μας λίγη από τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Οι βραβευμένοι με Grammy καλλιτέχνες Carrie Underwood και John Legend κυκλοφορούν το επίσημο μουσικό βίντεο για το «Hallelujah», το πρώτο τους ντουέτο.

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της Carrie Underwood, το οποίο φέρει τον τίτλο «My Gift» και κυκλοφορεί από την Capitol Records Nashville / Universal Music.

Το «Hallelujah» είναι ένα πρωτότυπο τραγούδι που γράφτηκε από τον John Legend και τον Toby Gab («All Of Me»).

Το music video για το «Hallelujah» επιμελήθηκε η διάσημη σκηνοθέτρια και φωτογράφος Randee St. Nicholas, η οποία έχει αναλάβει πολλά videos από την καριέρα της Underwood, όπως τα «Cry Pretty», «Drinking Alone», «Blown Away» και «Smoke Break» που έχουν κερδίσει όλα το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς στα CMT Music Awards.

Το άλμπουμ «My Gift» της Carrie Underwood κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου και έγινε η όγδοη συνεχόμενη δισκογραφική δουλειά της Αμερικανίδας τραγουδίστριας που κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του country chart. Ο δίσκος έκανε επίσης ντεμπούτο στην πρώτη θέση των country charts σε Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδά.

Το «My Gift» περιέχει μια μίξη αγαπημένων παραδοσιακών τραγουδιών που γιορτάζουν την πνευματική φύση των Χριστουγέννων, καθώς και αρκετά νέα και πρωτότυπα τραγούδια, δύο εκ των οποίων έχουν γραφτεί από την Underwood,ι τον τακτικό συνεργάτη της Brett James («Jesus, Take the Wheel», «Something In The Water») και τον David Garcia.

Την παραγωγή και την ενορχήστρωση του άλμπουμ έκανε ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός, mixer, τραγουδοποιός και πολυοργανίστας Greg Wells.