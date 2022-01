Η Cardi B υποστηρίζει ότι ο τεσσάρων μηνών γιος της μιλάει

Ο γιος της Cardi B και της Offset είπε τις πρώτες του λέξεις από πολύ νωρίς, σύμφωνα με τη μητέρα του.

Κάθε γονιός πιστεύει ότι το παιδί του είναι ένα πανέξυπνο, αλλά η Cardi B έχει αποδείξεις.

Σε μία ανάρτηση που έκανε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram, η ράπερ υποστήριξε ότι ο τεσσάρων μηνών γιος της μιλάει ήδη και δεν μπορεί να το διαχειριστεί.

«Δεν υπερβάλλω. Αυτό το μωρό μιλάει», είπε στο βίντεο.

«Το ορκίζομαι αυτό σε ό,τι αγαπώ στο όνομα του Ιησού Χριστού», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτόπτης μάρτυρας ήταν και ο σύζυγός της και πατέρας των παιδιών της, Offset.

Η Cardi B περιέγραψε ότι ρώτησε τον γιο της αν αγαπάει τη μαμά του και εκείνος απάντησε «ναι». Έτσι, του έκανε ξανά την ίδια ερώτηση και «απάντησε “ναι”, ούτε καν “χα χα χα χα”. Είπε “ναι”!», ανέφερε.

Η αστέρας της hip-hop αποκάλυψε επίσης ότι καθώς ο γιος τους παρακολουθούσε κινούμενα σχέδια την Τρίτη, επαναλάμβανε ξεκάθαρα τη λέξη «γεια» κατά τη διάρκεια του παιδικού τραγουδιού «If You’re Happy and You Know It» (Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ).

«Αυτό είναι τρελό. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που οφείλεται στην πανδημία. Δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό. Είναι τρελό. Χρειάζομαι μια κάμερα σε αυτό το δωμάτιο 24/7 ή κάτι τέτοιο», είπε η Cardi Β.

Η πολυάσχολη μητέρα δύο παιδιών, η οποία ετοιμάζει το επόμενο άλμπουμ της μετά το «Invasion of Privacy» του 2018, στράφηκε στη συνέχεια του βίντεο προς το μικρό της αγόρι, που βρισκόταν εκτός κάμερας και του είπε: «Μιλάς! Και μόλις σήμερα έκλεισες τους τέσσερις μήνες! Και μιλάς πραγματικά!».

Το δεύτερο παιδί της Cardi B και του Offset, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου και τον Δεκέμβριο, η 29χρονη ράπερ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην προχωρημένη ανάπτυξη του γιου της, γράφοντας στο Twitter ότι κρατούσε ήδη το μπιμπερό του «και με τα δύο χέρια».

«Προσπαθώ να θυμηθώ αν η (κόρη της) Kulture το έκανε αυτό γύρω στους τρεις μήνες ή αν αυτή είναι μία από τις υπερδυνάμεις με τις οποίες έρχονται αυτά τα μωρά της πανδημίας», είπε για τις ικανότητες του γιου της.