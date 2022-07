Η Cardi B χτύπησε με το μικρόφωνο θεατή κατά τη διάρκεια συναυλίας – Βίντεο

Ένας άτυχος θαυμαστής ένιωσε την οργή της Cardi B κατά τη διάρκεια συναυλίας που έδωσε η ράπερ το βράδυ της Παρασκευής 8 Ιουλίου στο Λονδίνο.

Όπως αναφέρει το TMZ, η Cardi μόλις είχε ολοκληρώσει την εμφάνισή της στο «Wireless Festival» και χαιρετούσε τους θεατές στις πρώτες σειρές της συναυλίας, ενώ καθόταν στον ώμο ενός φρουρού ασφαλείας.

Σε ένα από τα βίντεο που τράβηξαν με τα κινητά τηλέφωνά τους οι θεατές, η Cardi B ξαφνικά κοιτάζει προς τα κάτω και αρχίζει να χτυπάει κάποιον με το μικρόφωνο που κρατούσε στο χέρι της.

While the rooms, neighborhoods, and playgrounds pretend a whole fight happened pic.twitter.com/BdttatYJfH

Σε άλλα βίντεο του κοινού που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Cardi B σκύβει προς το πλήθος. Δευτερόλεπτα αργότερα, ένα άτομο φαίνεται να αρπάζει τα μαλλιά της και η 29χρονη ράπερ αρχίζει να χτυπάει με το μικρόφωνό της τον θεατή.

Ωστόσο, η Cardi B διευκρίνισε στη συνέχεια με ένα μήνυμά της στο Twitter ότι δεν σημειώθηκε κανένα επεισόδιο κατά τη διάρκεια της χθεσινής εμφάνισής της στο «Wireless Festival», αναφερόμενη στα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που έγραψαν ότι «τσακώθηκε» με θαυμαστή της.

Η ράπερ υποστήριξε ότι απλώς τραβούσε το χέρι της πίσω από έναν θαυμαστή που φαινόταν να το κρατάει.

Whose ass did @iamcardib beat with the microphone at #WirelessFestival 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/lRMFyjywqg

— Chantria (@bastardgyal) July 8, 2022