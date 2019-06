Ακάθεκτη συνεχίζει η Cardi B τη συλλογή βραβείων.

Η Cardi B βραβεύθηκε ως «Δημιουργός της Χρονιάς» στα 34α ετήσια Rhythm & Soul Music Awards που διοργάνωσε η ASCAP (Αμερικανική Ένωση Συνθετών, Στιχουργών και Εκδοτών).

Το βραβείο τιμά τους δημιουργούς που έχουν υπογράψει ή συνυπογράψει το μεγαλύτερο αριθμό των δημοφιλέστερων τραγουδιών της χρονιάς.

Η 26χρονη έκανε την εμφάνισή της με την επιτυχία «Bodak Yellow» το καλοκαίρι του 2017 και συνεχίζει να κυριαρχεί στα charts με τραγούδια όπως το «I Like It» (feat. Bad Bunny και J Balvin), το «Girls Like You» των Maroon 5 στο οποίο συμμετείχε, το «Bartier Cardi» (feat. 21 Savage) και το «Ring» (feat. Kehlani).

Η τελετή απονομής των Rhythm & Soul Music Awards έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Regent Beverly Wilshire του Beverly Hills το βράδυ της Πέμπτης 20 Ιουνίου.

«Θέλω απλώς να πω ότι είμαι πολύ ευγνώμων», είπε η Cardi B όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ASCAP, Elizabeth Matthews.

«Μερικές φορές νιώθω σαν να μην κάνω πάρα πολλά, επειδή όταν πρόκειται γιατί τις γυναίκες ράπερ, είναι σαν μην κάνεις ποτέ πάρα πολλά ή πάντα σε βάζουν σε μάχη με άλλη γυναίκα ράπερ. Οι άνθρωποι στην ομάδα μου λένε: “Cardi, είσαι τρελή. Κέρδισες Grammy. Cardi, όλα τα τραγούδια σου μπαίνουν στα charts”», συνέχισε.

«Όταν όλοι λένε ότι δεν είμαι αυτό ή το άλλο, μερικές φορές πρέπει να το δω και να το νιώσω μόνη μου, επειδή είναι δύσκολο. Τα κατάφερα επειδή δούλεψα σκληρά… Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ASCAP. Είναι τιμή για εμένα», ολοκλήρωσε.