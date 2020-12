Cardi B: Τίτλοι τέλους στη διετή νομική διαμάχη με τον πρώην μάνατζέρ της

Η Cardi B κατέληξε σε εξωδικαστικό διακανονισμό των διαφορών της με τον πρώην μάνατζέρ της, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τίτλους τέλους στη διετή νομική διαμάχη τους.

Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα που ήρθαν στην κατοχή του AllHipHop, η υπόθεση μεταξύ της ράπερ από το Bronx και του Klenord «Shaft» Raphael, ο οποίος διευθύνει την World Star Marketing Group, απορρίφθηκε από το δικαστήριο μετά τη συμφωνία των δύο μερών.

Η διαμάχη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, όταν ο Raphael κατέθεσε αγωγή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Cardi B, ισχυριζόμενος ότι η ράπερ αθέτησε τους όρους της σύμβασης που είχαν για να υπογράψει με την Quality Control Management.

Ο Raphael ισχυρίστηκε επίσης ότι ήταν εκείνος που ανακάλυψε την Cardi B και δήλωσε ότι είναι υπεύθυνος για τη μεγάλη επιτυχία της, σημειώνοντας ότι τη βοήθησε να αποκτήσει μια θέση στην εκπομπή «Love & Hip Hop» του VH1 και ότι την έφερε σε επαφή με τους παραγωγούς που υπέγραψαν την επιτυχία της «Bodak Yellow».

Η Cardi B απάντησε υποβάλλοντας ανταγωγή ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο του 2019, ισχυριζόμενη ότι ο Raphael παραβίασε τη σύμβασή τους, καθώς παρέλειπε να της δίνει ακριβή λογαριασμό για τα κέρδη της και ταυτόχρονα λάμβανε μεγαλύτερο μερίδιο από αυτό που συμφωνήθηκε συμβατικά.

Η 28χρονη ράπερ ισχυρίστηκε επίσης ότι υπέγραψε τη συμφωνία χωρίς την παρουσία δικηγόρου.

According to my lawyers alittle but more then that but it can’t be touch till my litigation is over.Its just can’t be touch till we solve the despute.But when that fat ass check hit my account all at once it’s gonna be lit .Thats why I never trip cause it’s there. https://t.co/aHibuWDOT8

— iamcardib (@iamcardib) July 17, 2020