Η Cardi B αποκάλυψε τον τίτλο που σκέφτεται να δώσει στο δεύτερο άλμπουμ της, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του 2020.

Η βραβευμένη με Grammy ράπερ πραγματοποίησε ζωντανή μετάδοση στο Instagram, κατά τη διάρκεια της οποίας μοιράστηκε λεπτομέρειες για το διάδοχο του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ «Invasion Of Privacy».

Όπως ανέφερε, σκέφτεται να δώσει στο νέο δίσκο της το όνομα του κορυφαίο αθλητή του γκολφ Tiger Woods.

«Ό,τι κάνω αυτή τη στιγμή αφορά μόνο το άλμπουμ μου», είπε. «Σκέφτομαι να το ονομάσω “Tiger Woods”, επειδή μου θυμίζει την περίοδο που όλοι μιλούσαν άσχημα για τον Tiger Woods κι εκείνος ήρθε και κέρδισε το “πράσινο σακάκι” (σ.σ. το έπαθλο του τουρνουά του Augusta National Golf Club)», εξήγησε.

«Γι’ αυτό το λόγο θα ονομάσω έτσι το άλμπουμ μου».

Η Cardi B ενημέρωσε το κοινό της ότι δεν σκοπεύει να παρουσιάσει κάποια κυκλοφορία για το υπόλοιπο της χρονιάς, εκτός από το single «Press» που αποκαλύφθηκε στα τέλη Μαΐου, επειδή θέλει να κρατήσει όλο το υλικό που έχει δημιουργήσει για το επόμενο βήμα της.

«Δεν θα κάνω πολλά τραγούδια. Δεν ξέρω αν πρόκειται να κυκλοφορήσω κάποιο τραγούδι αυτή τη χρονιά {…} Αυτή τη στιγμή θα σωπάσω για ορισμένες ανοησίες επειδή δουλεύω το άλμπουμ μου», σημείωσε.

Η 26χρονη ράπερ είπε ότι η επόμενη κυκλοφορία της θα είναι το νέο single της και τόνισε ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσει το καινούργιο άλμπουμ της.

Cardi B wants to name her next album ‘Tiger Woods’. Good idea or nah? pic.twitter.com/lziOlaG0Ql

— WeztOakland (@weztoakland) October 3, 2019