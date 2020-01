Η Cardi B θέλει να γίνει πολιτικός και να εκλεγεί στο Κογκρέσο

Η πολιτική έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Cardi B.

Η Cardi B δήλωσε ότι επιθυμεί να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική και υποστήριξε ότι έχει τις ικανότητες να γίνει μέλος του Κογκρέσου.

«Νομίζω ότι θέλω να γίνω πολιτικός. Αγαπάω πραγματικά την κυβέρνηση, παρόλο που δε συμφωνώ μαζί της», έγραψε η ράπερ σε μήνυμα που ανάρτησε στο προφίλ της στο Twitter.

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment — iamcardib (@iamcardib) January 12, 2020

«Όπως όταν έβλεπα πολεμικά ντοκιμαντέρ πόλεμο. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των όπλων που έχει μία χώρα, χρειάζεσαι τους ανθρώπους!», συνέχισε σε δεύτερο tweet.

«Πώς προσπαθείς να επιτεθείς εναντίον μίας χώρας και να ξεκινήσεις ενδεχομένως πόλεμο όταν αυτή η χώρα έχει έλλειψη πατριωτισμού;», σχολίασε η Cardi B αναφερόμενη στην πρόσφατη κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Σπάνια βλέπω ανθρώπους να λένε ότι τους αρέσει που είναι Αμερικανοί», ισχυρίστηκε.

Like I was watching War https://t.co/r4gwhTQkHy matter how many weapons a country have you need people ! How are you trying to go against a country and possibly start a war when this country lacks patriotism? I barely see people claiming they LOVE being American. — iamcardib (@iamcardib) January 12, 2020

Πριν λίγες ημέρες η 27χρονη Αμερικανίδα άσκησε κριτική στον Donald Trump για τις ενέργειές του που πυροδότησαν την ένταση και προκάλεσαν διεθνώς κλίμα ανησυχίας.

Η Cardi B υποσχέθηκε στους θαυμαστές να δημοσιεύσει σύντομα ένα βίντεο ή να κάνει μία ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου προκειμένου να εξηγήσει αναλυτικότερα τις σκέψεις της για την πολιτική.

«Αισθάνομαι ότι αν επέστρεφα στο σχολείο και συγκεντρωθώ, θα μπορούσα να γίνω μέλος του Κογκρέσου. Έχω πάρα πολλές ιδέες που είναι λογικές. Χρειάζομαι απλώς ένα – δύο χρόνια στο σχολείο και θα μπορώ να γίνω θέμα συζήτησης», έγραψε.

I do feel like if I go back to school and focus up I can be part of Congress.I deadass have sooo much ideas that make sense.I just need a couple of years of school and I can shake the table . — iamcardib (@iamcardib) January 13, 2020

Η Cardi B δεν έχει κρύψει τις πολιτικές πεποιθήσεις της και το ενδιαφέρον της για τα κοινά.

Τον Αύγουστο συνομίλησε με τον Αμερικανό πολιτικό Bernie Sanders σχετικά με τα φοιτητικά χρέη, τους μισθούς, τους φόρους, την εργασία, τον Donald Trump και άλλα θέματα, με αφορμή την εκστρατεία του Sanders για τη διεκδίκηση του χρίσματος των Δημοκρατικών ενόψει των προεδρικών εκλογικών των ΗΠΑ τον επόμενο Νοέμβριο.