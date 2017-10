Έρχεται απρόσμενη συνεργασία μεταξύ της Beyoncé και της Cardi B;

Η Cardi B είναι ο καλλιτέχνης της hip-hop με τη μεγαλύτερη ζήτηση τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και η Beyoncé -μία διαχρονική αξία στη μουσική- ίσως να είναι ανάμεσα σε όσους επιδιώκουν μία μουσική συνάντηση μαζί της.

Φημολογείται ότι 25χρονη ράπερ συνεργάζεται με την «Queen B» σε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Wet», που θα αποτελεί μέρος του πρώτο άλμπουμ της.

Ο ηχολήπτης της Cardi Β, ο Michael Ashby, αποκάλυψε την είδηση μέσω του λογαριασμού του στο Instagram. Δημοσίευσε μία «ιστορία» που έγραφε: «Λοιπόν, αυτό η συμμετοχή είναι μεγάλη», με τα ονόματα της Cardi B και της Beyoncé να διακρίνονται δίπλα στον τίτλο του τραγουδιού.

Are we going to see a #CardiB x #Beyonce collab soon??

📸 via Cardi B's engineer IG/ashbymix pic.twitter.com/rZFDcdraOx

— HotNewHipHop (@HotNewHipHop) October 23, 2017