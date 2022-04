Η Cardi B για τις σεξουαλικές επιθέσεις: «Το όχι σημαίνει όχι»

Η Cardi B θέλει να γνωρίζουν οι θαυμαστές της ότι «το όχι σημαίνει όχι», αλλά δεν θέλει το μήνυμά της να κατακλυστεί από αρνητισμό.

Η αστέρας της hip-hop υπενθύμισε μέσω του Twitter τους ακόλουθούς της ότι ο Απρίλιος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τις σεξουαλικές επιθέσεις και έγραψε: «Πριν τελειώσει ο Απρίλιος, μην ξεχνάτε ότι είναι μήνας ευαισθητοποίησης για τις σεξουαλικές επιθέσεις, το όχι σημαίνει όχι!».

«Δεν έχει σημασία τι φοράς, δεν έχει σημασία ποιος είσαι, άντρας ή γυναίκα. Για όσους το περνούν αυτό, η ντροπή δεν είναι δική σας για να την κουβαλάτε… είναι των τεράτων που το κάνουν αυτό», τόνισε.

Before April is over, don’t forget it’s sexual assault awareness month, no means no! It’s doesn’t matter what you wear, it doesn’t matter who you are, male or female. For anyone going through this, the shame is not yours to carry… it’s the monsters who do this. #SAAM2022 💜

