Η Cardi B σχολιάζει την ουκρανική κρίση: «Οι παγκόσμιοι ηγέτες πρέπει να σκεφτούν τους πολίτες»

Η Cardi B εξέφρασε τη γνώμη της για τις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία και δήλωσε ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες θα πρέπει να επικεντρώνονται στους πολίτες τους.

Η 29χρονη ράπερ έχει χρησιμοποιήσει την τεράστια πλατφόρμα της πολλές φορές στο παρελθόν για να σχολιάσει κοινωνικά θέματα και να μοιραστεί τις πολιτικές πεποιθήσεις της.

Όταν ένας χρήστης του Twitter ζήτησε τις σκέψεις της «για όλο αυτό το θέμα με τη Ρωσία», η Cardi B ήταν ειλικρινής, όπως πάντα, στην απάντησή της.

«Μακάρι όλοι αυτοί οι παγκόσμιοι ηγέτες να σταματήσουν να τρελαίνονται με την εξουσία και να σκεφτούν ποιος επηρεάζεται πραγματικά (οι πολίτες). Άλλωστε όλος ο κόσμος βρίσκεται σε κρίση», έγραψε.

«Ο πόλεμος, οι κυρώσεις, οι εισβολές θα έπρεπε να είναι το τελευταίο πράγμα για το οποίο θα έπρεπε να ανησυχούν αυτοί οι ηγέτες», συνέχισε.

Wish these world leaders stop tripping about power and really think about whose really getting affected (citizens) besides the whole world is in a crisis.War,sanctions,invasions should be the last thing these leaders should worry about. https://t.co/25qemEtzF9

