Η Cardi B συνεργάζεται με τη Reebok για μία νέα συλλογή εμπνευσμένη από τη Νέα Υόρκη τη νύχτα

«Χαίρομαι που βλέπω τη μαγεία της Νέας Υόρκης τη νύχτα να ζωντανεύει στη νέα συλλογή μου με τη Reebok», δηλώνει η Cardi B.

Μετά τη δημοφιλή συλλογή «Cardi B x Reebok» που κυκλοφόρησε φέτος το καλοκαίρι, η Cardi B παρουσιάζει μία νέα συλλογή εμπνευσμένη από τα λαμπερά φώτα της νυχτερινής Νέας Υόρκης.

Η καλοκαιρινή συλλογή με το όνομα «Let Me Be… In My World» ήταν εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 1990 και περιλάμβανε κομμάτια που ήταν σχεδιασμένα να κάνουν τις γυναίκες να αισθάνονται «σέξι και σίγουρες».

Αυτή τη φορά, η Cardi B έχει δημιουργήσει σε συνεργασία με τη Reebok μία νέα συλλογή που αποτίει φόρο τιμής στη νυχτερινή ζωή της πόλης της, της Νέας Υόρκης.

Η συλλογή με τίτλο «Let Me Be… In My World Nighttime» διαθέτει ένα νέο μεταλλικό sneaker «Cardi B Classic Leather», καθώς και μία εντελώς νέα σειρά ενδυμάτων.

«Η νύχτα στη γενέτειρά μου, τη Νέα Υόρκη, είναι μία τόσο όμορφη, μαγική εμπειρία και χαίρομαι που βλέπω αυτή τη μαγεία να ζωντανεύει στη νέα συλλογή μου με τη Reebok», δηλώνει η Cardi B.

«Αυτά τα κομμάτια είναι εύκολο να φορεθούν από το δρόμο μέχρι το κλαμπ, ενώ παράλληλα σας επιτρέπουν να αισθάνεστε άνετα, γεμάτοι αυτοπεποίθηση και μοναδικά. Σας υπόσχομαι ότι θα νιώθετε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας όταν φοράτε αυτά τα κομμάτια», προσθέτει.

Η συλλογή «Let Me Be… In My World Nighttime» αποτελείται από πολυτελή υλικά και έντονους χρωματικούς συνδυασμούς και είναι «σχεδιασμένη για να μεταφέρει κάθε hustler στις μεταμεσονύκτιες ώρες της νυχτερινής ζωής της Νέας Υόρκης».

Η σειρά περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στενά εφαρμοστά crop και καλσόν, oversized cargo παντελόνια και μία βελούδινη και άνετη fleece ρόμπα με το λογότυπο της Cardi B κεντημένο στο στήθος.

Τα μεγέθη των προϊόντων κυμαίνονται από 2XS έως 4X.

Στα κομμάτια της συλλογής περιλαμβάνεται επίσης το sneaker «Cardi B Classic Leather» σε διάφορα νέα μεταλλικά χρώματα και μία ποικιλία υποδημάτων σε παιδικά μεγέθη.

Η συλλογή «Let Me Be… In My World Nighttime» είναι διαθέσιμη online στο επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Reebok.