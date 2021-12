Cardi B: Η πρώτη γυναίκα ράπερ με δύο διαμαντένια τραγούδια – Χάρη στο «Girls Like You» των Maroon 5

Η Cardi B έχει πολλά να γιορτάσει για ακόμα μία φορά.

Η 29χρονη αστέρας της hip-hop μόλις έγινε η πρώτη γυναίκα ράπερ που έχει στο ενεργητικό της πολλαπλά τραγούδια τα οποία έχουν γίνει διαμαντένια στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Αμερικανική Ένωση της Δισκογραφικής Βιομηχανίας (RIAA) επιβεβαίωσε επίσημα ότι το τραγούδι «Girls Like You» των Maroon 5 στο οποίο συμμετείχε ξεπέρασε τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις στην τοπική αγορά.

Η Cardi B δεν είναι μόνο η πρώτη γυναίκα ράπερ, αλλά είναι και η μόνη καλλιτέχνιδα Λατινοαμερικανικής καταγωγής με πολλαπλά διαμαντένια τραγούδια, καθώς έχει κερδίσει ξανά την ίδια διάκριση με το single «Bodak Yellow» με το οποίο έγινε γνωστή το 2017.

Η Camila Cabello και η Christina Aguilera είναι οι μόνες άλλες γυναίκες Λατινοαμερικανικής καταγωγής που έχουν στο ενεργητικό ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει διαμαντένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ουάου, έχω δύο διαμαντένια τραγούδια! Σας ευχαριστώ τόσο πολύ Maroon 5 που με βάλατε σε αυτό το τραγούδι και αυτό είναι το τραγούδι που απευθύνω στην κόρη μου κάθε φορά που το ερμηνεύω. Είμαι για πάντα ευγνώμων», έγραψε η Cardi B σε ανάρτησή της στο Twitter, αναφερόμενη στην τριών ετών κόρη της Kulture Kiari.

Η Cardi B πρόσθεσε σε μία ανάρτηση στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram: «Η ζωή μου είναι πραγματικά ένα όνειρο… Σας ευχαριστώ Maroon 5».

Wow I got two Diamond records! Thank you sooo much @maroon5 for including me on this song and this is the song I cater to my daughter every time I perform it.I’m forever grateful 🥲

