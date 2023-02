Cardi B: Βίντεο δείχνει ότι προσπάθησε να σταματήσει τον καυγά Offset και Quavo στα Grammy 2023

Η Cardi B ακούγεται να φωνάζει στους δύο ράπερ των Migos.

Εν μέσω των δημοσιευμάτων περί άγριου καυγά μεταξύ του Quavo και του Offset των Migos στα παρασκήνια των Βραβείων Grammy 2023, ήρθε στη δημοσιότητα υλικό στο οποίο η Cardi B ακούγεται να προσπαθεί με ένταση να σταματήσει τον τσακωμό εκείνο το βράδυ.

Πηγές λένε ότι ο καυγάς σημειώθηκε πριν από την εμφάνιση του Quavo κατά τη διάρκεια της ενότητας «In Memoriam» (Εις Μνήμην) των Βραβείων Grammy 2023.

Ο Quavo ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι του «Without You» για να αποτίσει φόρο τιμής στον συνεργάτη του στους Migos και ανιψιό του Takeoff, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα στο Χιούστον τον περασμένο Νοέμβριο.

Ενώ ο καβγάς στα παρασκήνια δεν καταγράφηκε από την κάμερα, το Entertainment Tonight ηχογράφησε την Cardi B, η οποία είναι παντρεμένη με τον Offset, να φωνάζει στους δύο ράπερ.

«Και οι δυο σας κάνετε λάθος. Αυτό δεν είναι σωστό. Βγάλε το σκασμό γιατί δεν έπρεπε να μιλάτε», ακούγεται να φωνάζει η 30χρονη αστέρας της hip-hop.

Δεν ακούγονται άλλες φωνές ή αντιδράσεις στο υλικό και όταν η Cardi B ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν «τακτοποίησε» κάτι, απάντησε γρήγορα: «Το μόνο πράγμα που τακτοποίησα ήταν το ντύσιμό μου, γλυκιά μου».

Πριν από την κυκλοφορία του υλικού, το TMZ ήταν το πρώτο που μετέδωσε τον φημολογούμενο διαπληκτισμό μεταξύ των δύο ράπερ των Migos, με τον Offset να απαντά στο Twitter και να αρνείται ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

«Τι μοιάζει να τσακώνομαι με τον αδερφό μου», έγραψε σε ένα μήνυμά του, σχολιάζοντας τις φήμες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Quavo τραγούδησε το «Without You» έχοντας στη συνοδεία του γκρουπ Gospel Maverick City Music στη σκηνή για την εμφάνιση, η οποία περιελάμβανε επίσης ένα mashup στίχων από το τραγούδι «See You Again» του Wiz Khalifa και του Charlie Puth.

Εν τω μεταξύ, η Cardi B ήταν μεταξύ των προσωπικοτήτων που απένειμαν τα βραβεία στους νικητές των Βραβείων Grammy 2023 και παρέδωσε το βραβείο για το Καλύτερο Rap Άλμπουμ στον Kendrick Lamar για το «Mr. Morale & The Big Steppers».

Η Cardi B είχε κερδίσει το βραβείο στην ίδια κατηγορία το 2019 με το πρώτο άλμπουμ της «Invasion of Privacy».