Η Cardi B πιστεύει ότι οι διάσημοι πληρώνονται για να πουν ότι είναι θετικοί στον κορονοϊό

Η Cardi B έχει τη δική της θεωρία συνωμοσίας για τον κορονοϊό.

Στις αρχές του μήνα η ράπερ είχε εξομολογηθεί ότι η διάδοση του κορονοϊού την τρομάζει, ενώ στη συνέχεια πληροφόρησε τους θαυμαστές της ότι πρόκειται να καθυστερήσει την κυκλοφορία του νέου single της εξαιτίας της πανδημίας, τονίζοντας το μέγεθος της απειλής του ιού και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία.

Σε μία νέα ζωντανή μετάδοση που έκανε μέσω του Instagram, η Cardi B μοιράστηκε μία αλλόκοτη θεωρία για τον κορονοϊό.

Με αφορμή τον αριθμό των μουσικών των αθλητών και των λοιπών διασημοτήτων που έχουν αποκαλύψει ότι βρέθηκαν θετικοί στον COVID-19. η 27χρονη Αμερικανίδα αναρωτήθηκε αν έχουν κάποιο κρυφό κίνητρο οι διάσημοι που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό.

«Ναι, έχω τον κορονοϊό όμως δεν έχω συμπτώματα. Πώς στο καλό υποτίθεται ότι θα καταλάβω πότε πρέπει να κάνω τεστ;», λέει η Cardi B.

Να σημειωθεί ότι οι διάσημοι (τουλάχιστον του εξωτερικού) εξετάστηκαν για τον COVID-19 είτε επειδή εμφάνισαν συμπτώματα είτε επειδή ήρθαν σε επαφή με κάποιον για τον οποίο είχε ήδη διαγνωστεί ότι μολύνθηκε από τον ιό.

Αψηφώντας το γεγονός ότι ο νέος κορονοϊός μπορεί να προσβάλει έναν οργανισμό χωρίς να εμφανιστούν συμπτώματα, αλλά και να μεταδοθεί από ασυμπτωματικούς ανθρώπους, η Cardi B μοιράστηκε μία εντελώς αβάσιμη θεωρία συνωμοσίας και αναρωτήθηκε αν οι διάσημοι πληρώνονται για να πουν ότι έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2.

«Αυτό είναι το πρόβλημά μου εδώ, επειδή όλοι σας δεν λέτε πραγματικά τι είναι αυτό. Πείτε μου τι είναι και τι δεν είναι», ανέφερε η ράπερ.

«Νιώθω ότι υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν άλλους για να πουν ότι έχουν προσβληθεί και αν πληρώνετε ανθρώπους να πουν ότι έχουν προσβληθεί, πληρώστε και εμένα επίσης! Επειδή προσπαθώ να πληρωθώ», συνέχισε.

