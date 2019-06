Η Cardi B δείχνει δημόσια την προσωρινή παραμόρφωση που έχει υποστεί έπειτα από αισθητική επέμβαση.

Κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας της πριν λίγες εβδομάδες η 26χρονη είχε παραδεχθεί επάνω στη σκηνή ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε λιποαναρρόφηση.

Οι επιπλοκές της επέμβασης ανάγκασαν την Cardi B να ακυρώσει μερικές από τις προγραμματισμένες συναυλίες της, αφού είχαν διογκωθεί ορισμένα σημεία του σώματός της.

«Θέλω πραγματικά να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς μου», είπε σε ένα live στο Instagram. «Ήθελα απλώς να πω ότι λυπάμαι παιδιά, αλλά πρέπει να αναρρώσω. Ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μου πρήζεται όταν μπαίνω σε αεροπλάνα είναι τόσο τρομακτικός που με φρικάρει», πρόσθεσε.

«Μισώ να ακυρώνω χρήματα επειδή είμαι εθισμένη στα χρήματα και πληρώνομαι πολλά, πάρα πολλά για αυτές τις εμφανίσεις», συνέχισε. «Ακυρώνω shows εκατομμυρίων δολαρίων, Όμως η υγεία είναι τόσο πολύτιμη που πρέπει να κάνω αυτό που πρέπει».

Η Cardi B απάντησε επίσης με ένα μήνυμα στο Twitter σε όλους όσοι υποστήριξαν ότι χρησιμοποιεί ως δικαιολογία την επέμβαση για να αυξήσει την πώληση εισιτηρίων για τις εμφανίσεις της.

«Όλα τα shows που ακύρωσα ήταν sold out. Σας έδειξα ακόμα και πόσο πρήζονται τα πόδια μου όταν βγαίνω από το αεροπλάνο, οπότε φανταστείτε πώς γίνεται το στομάχι και η μέση μου και τον πόνο που νιώθω εξαιτίας του χειρουργείου. Σταματήστε να λέτε ψέματα», έγραψε.

LMAAOOO All of the shows I canceled were sold out they even put it on the news on the El Paso news.I even show ya how swollen my feet got when I get off a plane so imagine how my stomach and my back get and the pain I feel due to surgery.Stop lying on me!

— iamcardib (@iamcardib) June 8, 2019