Cardi B: Το νέο άλμπουμ της έρχεται «το επόμενο έτος» αλλά «του λείπει κάτι»

«Δεν έχω άλλη επιλογή, πρέπει να το κυκλοφορήσω».

Η Cardi B άνοιξε τα χαρτιά της για το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ της.

Όταν η Cardi B μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή «The Breakfast Club» για την τελευταία ημέρα της Angela Yee, ο οικοδεσπότης Charlamagne Tha God τη ρώτησε αν έχει στο μυαλό της μια ημερομηνία κυκλοφορίας για το επόμενο άλμπουμ της μετά το «Invasion of Privacy», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2018.

«Δεν έχω άλλη επιλογή, πρέπει να το κυκλοφορήσω», απάντησε. «Έχω μερικά τραγούδια που είναι σίγουρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Πρέπει απλά να αποφασίσω και να το κυκλοφορήσω», συνέχισε.

Ο DJ Envy την εμψύχωσε λέγοντάς της ότι αφού «κάθε τραγούδι που έβγαλες έγινε Νο. 1» (για την ιστορία, η Cardi έχει πέντε Νο. 1 στο Billboard Hot 100 μέχρι στιγμής), ήρθε η ώρα να κυκλοφορήσει περισσότερη μουσική.

Αλλά η ράπερ εξακολουθεί να αισθάνεται ότι «λείπει κάτι» από το νέο άλμπουμ της. «Πρέπει να το κυκλοφορήσω, πρέπει να το κυκλοφορήσω του χρόνου», είπε.

Ο Charlamagne Tha God της πρότεινε την ιδέα να κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ της στις 6 Απριλίου 2023, ώστε να συμπέσει με την πέμπτη επέτειο του «Invasion Of Privacy», και η Cardi B έδειξε ότι δεν αποκλείει αυτή τη σκέψη. Αλλά μόνο ο χρόνος θα δείξει πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει τη νέα δισκογραφική δουλειά της.

Προηγουμένως στη συνέντευξη, όταν ο Charlamagne τη ρώτησε για ποιο λόγο τηλεφώνησε στην εκπομπή, η Cardi B απάντησε θλιμμένα: «Επειδή η Angela Yee φεύγει». Τον Αύγουστο, η Yee αποκάλυψε ότι αποχωρεί το «The Breakfast Club» για να παρουσιάσει τη δική της καθημερινή εκπομπή σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ.

Η Cardi B ολοκλήρωσε τον αποχαιρετισμό της ερμηνεύοντας a cappella το «Until We Meet Again», το τραγούδι από τους τίτλους τέλους της σειράς «Out Of The Box» του Playhouse Disney.

«Είσαι κι εσύ ένα τεράστιο κομμάτι της εκπομπής», είπε η Yee στην ράπερ, η οποία ήταν καλεσμένη στο σόου αρκετές φορές.

Αλλά η Cardi B θα μπορούσε να επεκτείνει τον ρόλο της στο «The Breakfast Club», καθώς ο Charlamagne Tha God της πρότεινε να συμμετάσχει στην εκπομπή guest οικοδέσποινα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που θα προηγηθεί της κυκλοφορίας του άλμπουμ της. «Αυτό θα είχε πλάκα», απάντησε.

Η Cardi B είναι αρκετά φειδωλή στις κυκλοφορίες της κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Μετά τα No. 1 «WAP» (με τη Megan Thee Stallion) και «Up» το 2020 και το 2021, αντίστοιχα, επέστρεψε τον Ιούλιο με το «Hot Shit» με τη συμμετοχή του Kanye West και του Lil Durk, ενώ τον Σεπτέμβριο συμμετείχε σε ένα remix για το «Tomorrow 2» της GloRilla.