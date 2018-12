Η Cardi B συνδυάζει… τα strip shows με την τέχνη.

Η Cardi B έχει γίνει γνωστή για τον αυθόρμητο χαρακτήρα της και ποτέ δεν έκρυψε το άστατο παρελθόν της, το οποίο… τιμά με το πιο προκλητικό video clip που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα.

Ενάμισι χρόνο μετά το ντεμπούτο της στη δισκογραφία με το (εφτά φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ) «Bodak Yellow», που άφησε το σημάδι του στη rap βιομηχανία, η Cardi B θεωρείται σήμερα μία από τις κορυφαίες και πιο περιζήτητες ράπερ, ενώ έχει προλάβει να γράψει ιστορία επιτυγχάνοντας ιστορικά ρεκόρ και πρωτιές.

Έπειτα τις δύο υποψηφιότητες στα προηγούμενα Βραβεία Grammy, η 26χρονη ράπερ από το Μπρονξ επιβεβαίωσε την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της στη hip-hop και ευρύτερη στη σημερινή μουσική, όταν απέσπασε πέντε υποψηφιότητες για την επόμενη διοργάνωση.

Η Cardi B είναι υποψήφια στα 61α Βραβεία Grammy για «Ηχογράφηση της Χρονιάς» με το πέντε φορές πλατινένιο «I Like It», το «Άλμπουμ της Χρονιάς» και το «Καλύτερο Rap Άλμπουμ», με το διπλά πλατινένιο «Invasion Of Privacy»,την «Καλύτερη Pop Συνεργασία» με το «Girls Like You» των Maroon 5 και την «Καλύτερη Rap Ερμηνεία» με το «Be Careful».

Πριν δύο μήνες η Αμερικανίδα κυκλοφόρησε από την Atlantic Records / Warner Music ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Money», με το οποίο συνέχισε να εξαπολύει ακατάπαυστα «πυρά».

Το εξώφυλλο του single προϊδέαζε για το video clip που θα ακολουθούσε. Η Cardi B επιστρέφει στις παλιές συνήθειές της, όταν εργαζόταν σε strip clubs, και παράλληλα κάνει πράξη κορυφαίες στιγμές μόδας.