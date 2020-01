Η Cardi B μοιράζεται ένα απόσπασμα από το νέο τραγούδι της

Η Cardi B μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Twitter ένα μικρό δείγμα από το επόμενο single που θα κυκλοφορήσει.

Ένα σύντομο απόσπασμα από το καινούργιο τραγούδι της μοιράστηκε η Cardi B.

Η βραβευμένη με Grammy ράπερ αναμένεται – εκτός απροόπτου – να κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, το οποίο θα αποτελέσει διάδοχο του επιτυχημένου ντεμπούτο της με το «Invasion Of Privacy».

Χρήστης του Twitter… πρόσταξε την Cardi B να ετοιμάσει το άλμπουμ, για να λάβει από την 27χρονη Αμερικανίδα τη σαρκαστική απάντηση: «Πρέπει να φάω πρωινό πρώτα».

Με αφορμή τη συγκεκριμένη στιχομυθία, όλο και περισσότεροι θαυμαστές της Cardi B άρχισαν να της ζητούν πληροφορίες για το επόμενο τραγούδι της.

Η περιζήτητη ράπερ δεν αρνήθηκε τη χάρη και τους αναστάτωσε με ένα αρκετά σύντομο απόσπασμα από το νέο single της, του οποίου ο τίτλος δεν είναι γνωστός.

Παρεμπιπτόντως, γνωστή είναι μόνο η πρόθεση της Cardi B να δώσει στη νέα δισκογραφική δουλειά της το όνομα του «Tiger Woods».

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Invasion Of Privacy», τον Απρίλιο του 2018, η Cardi B έχει κυκλοφορήσει μόνο δύο προσωπικά τραγούδια, το «Please Me» σε συνεργασία με τον Bruno Mars και το «Press».

Ωστόσο στο διάστημα αυτό έχει συμμετάσχει σε επιλεγμένα τραγούδια τρίτων καλλιτεχνών, όπως το «Clout» με τον Offset, το «South Of The Border» με τον Ed Sheeran και την Camila Cabello και το «Writing On The Wall» με τον French Montana και τον Post Malone.