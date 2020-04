Cardi B: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με έντονους πόνους

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε αυτήν την εβδομάδα η Cardi B.

Η 27χρονη ράπερ ενημέρωσε τους ακολούθους της στο Twitter ότι νοσηλεύθηκε έπειτα από έντονους πόνους που είχε στη στομαχική περιοχή επί σειρά ημερών, ενώ βρισκόταν σε απομόνωση λόγω της πανδημίας.

«Ειλικρινά, πήγα στα επείγοντα περιστατικά χθες το βράδυ επειδή πραγματικά άσχημα στομαχικά προβλήματα για τέσσερις ημέρες», έγραψε η Cardi B σε tweet που διέγραψε λίγο αργότερα.

«Αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Ας ελπίσουμε ότι αύριο δεν θα νιώθω πια πόνο», πρόσθεσε.

Η Cardi B είχε αναφερθεί στη δυσφορία που είχε και σε προηγούμενη ανάρτησή της στο Twitter.

«Έχω μεγάλη δυσφορία στο στομάχι τις τελευταίες 24 ώρες. Είμαι τόσο εκνευρισμένη», σημείωσε.

I have such a uncomfortable stomachache for the past 24 hours 🤦🏽‍♀️I’m so irritated by it .

— iamcardib (@iamcardib) March 29, 2020