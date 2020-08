«WAP»: Cardi B και Megan Thee Stallion αποκαλύπτουν την απόλυτα hot συνεργασία τους

Ρίμες καυτές και αυστηρώς ακατάλληλες για ανηλίκους ανταλλάσσουν η Cardi B και η Megan Thee Stallion.

Η Cardi B και η Megan Thee Stallion, δύο από τις πιο πολυσυζητημένες γυναίκες της hip-hop μουσικής, ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν μία άκρως εκρηκτική συνεργασία με τον τίτλο «WAP».

Η είδηση της μουσικής συνύπαρξης των δύο ράπερ αρκούσε για να προκαλέσει ντελίριο θαυμασμό στους θαυμαστές τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η επίσημη ιστοσελίδα της Cardi B βγήκε προσωρινά εκτός λειτουργίας με την έναρξη της προπαραγγελίας για τις φυσικές εκδόσεις του single.

Αντίστοιχο κλίμα επικρατεί και από τις πρώτες στιγμές κυκλοφορίας του «WAP», το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Atlantic Records / Warner Music.

Η Cardi B και η Megan Thee Stallion ανταλλάσσουν καυτές και αυστηρώς ακατάλληλες για ανηλίκους ρίμες σε ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί samples από το κομμάτι «There’s Some Whores In This House» του DJ και ραδιοφωνικού παραγωγού Frank Ski από το 1992.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Single droppin this Friday! WAP feat. @theestallion #Wap Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cardi B (@iamcardib) στις 3 Αύγ, 2020 στις 5:00 μμ PDT

Το «WAP» είναι το πρώτο προσωπικό τραγούδι της Cardi B για τη φετινή χρονιά. Το προηγούμενο single της ήταν το «Press», το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο του 2019 και έχει γίνει πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο πωλήσεων.

Από την άλλη πλευρά, η Megan Thee Stallion είχε ένα δραστήριο 2020. Το Μάρτιο κυκλοφόρησε το EP «Suga», το οποίο έφτασε στο Νο. 7 του Billboard 200, ενώ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα της την κορυφή του Billboard Hot 100 χάρη στη σύμπραξή της με την Beyoncé για το remix του τραγουδιού «Savage».

Το «WAP» κυκλοφορεί παράλληλα με ένα εντυπωσιακό music video σε σκηνοθεσία του Colin Tilley, όπου οι δύο ράπερ περιφέρονται μέσα σε μια πολυτελή έπαυλη και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους καθώς επιδίδονται σε ανελέητο twerking και μαγνητίζουν τα βλέμματα με την πληθωρική παρουσία τους.

Μια σύντομη εμφάνιση κάνει και η Kylie Jenner.

Να σημειωθεί ότι στο music video ακούγεται μια εκδοχή του «WAP» από την οποία έχει αφαιρεθεί μέρος των πιο σκληρών βωμολοχιών, για μην κριθεί το τραγούδι ακατάλληλο για το YouTube.

Η πλήρως απελευθερωμένη έκδοση του «WAP» είναι διαθέσιμη σε διαφορετικό video: