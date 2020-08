Cardi B και Megan Thee Stallion κατακτούν με το «WAP» το No. 1 του Billboard Hot 100

Το «WAP» της Cardi B και της Megan Thee Stallion κάνει θριαμβευτικό ντεμπούτο στην κορυφή.

Η εκρηκτική συνεργασία της Cardi B με τη Megan Thee Stallion στο single «WAP» συζητήθηκε, προκάλεσε και τώρα κατακτά την κορυφή.

Το «WAP», το οποίο κυκλοφόρησε από την Atlantic Records / Warner Music στις 7 Αυγούστου, έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Nielsen Music/MRC Data που δίνει στη δημοσιότητα το Billboard, η μουσική συνύπαρξη των δύο ράπερ συγκέντρωσε την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας της 93 εκατομμύρια streams μόνο από τις ΗΠΑ, αριθμός που συνιστά την καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί στην ψηφιακή εποχή.

Το «WAP» κατέρριψε το ρεκόρ που ανήκε προηγουμένως στο single «7 Rings» της Ariana Grande, το οποίο συγκέντρωσε 85,3 εκατομμύρια streams στην Αμερική την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, το Φεβρουάριο.

Την προηγούμενη καλύτερη επίδοση όσον αφορά αποκλειστικά το 2020 είχε σημειώσει το «The Box» του Roddy Ricch με 77,2 εκατομμύρια streams.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ «WAP»: Cardi B και Megan Thee Stallion αποκαλύπτουν την εκρηκτική συνεργασία τους

Επίσης το «WAP» κατέγραψε 125.000 ψηφιακές πωλήσεις στην αμερικανική αγορά, ένα νούμερο που δεν έχει φτάσει καμία άλλη κυκλοφορία μετά το «ME!» της Taylor Swift με τη συμμετοχή του Brendon Urie, το οποίο μέτρησε 193.000 downloads το Μάιο του 2019.

Το «WAP» σηματοδοτεί το τέταρτο τραγούδι της Cardi B που κατακτά την κορυφή του Billboard Hot 100.

Αναλυτικά τα τραγούδια της που έχουν φτάσει στο No. 1 είναι τα:

• «Bodak Yellow» (3 εβδομάδες στο No. 1, Οκτώβριος 2017)

• «I Like It» με τους Bad Bunny & J Balvin (1 εβδομάδα, Απρίλιος 2018)

• «Girls Like You» – Maroon 5 feat. Cardi B (7 εβδομάδες – Σεπτέμβριος 2018)

• «WAP» με τη Megan Thee Stallion (Αύγουστος 2020)

Στον αντίποδα το «WAP» είναι το δεύτερο τραγούδι της Megan The Stallion που καταλαμβάνει την πρώτη θέση του Hot 100. Η ράπερ βρέθηκε για πρώτη φορά στο No. 1 της κατάταξης στα τέλη του περασμένου Μαΐου χάρη σε μια ηχηρή σύμπραξη με την Beyoncé στο remix του «Savage».