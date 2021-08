Cardi B και Megan Thee Stallion γιορτάζουν το ένα έτος του «WAP» και εξετάζουν νέα συνεργασία

Η Cardi B και η Megan Thee Stallion αναστάτωσαν ολόκληρη τη μουσική βιομηχανία με τρία μόνο γράμματα.

Οι δύο ράπερ γιόρτασαν το περασμένο Σαββατοκύριακο την πρώτη επέτειο από την κυκλοφορία της συνεργασίας τους στο προκλητικό single «WAP» και μάλιστα προανήγγειλαν μια πιθανή νέα μουσική συνάντηση.

«Ουάου, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το “WAP” έκλεισε ένα έτος σήμερα. Ούτε καν το αισθάνομαι. Τι τραγούδι! Megan Thee Stallion, πρέπει να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή», έγραψε η Cardi Β στο Twitter.

Η Megan Thee Stallion φάνηκε να συμφωνεί για μια συνέχεια της πολυσυζητημένης επιτυχίας τους. «Happy WAPIVERSARY. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες στο τραγούδι, νομίζω ότι ο κόσμος αξίζει άλλη μια συνεργασία», έγραψε, απευθυνόμενη στην Cardi B.

Happy WAPIVERSARY 😛 Thank you for having me , I think the people deserve another collab 🥰😌 https://t.co/UiDFHuFbqO

— TINA SNOW (@theestallion) August 7, 2021