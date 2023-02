Cardi B: Η κοινωφελής εργασία είναι «ό,τι καλύτερο» της έχει συμβεί

Η Cardi B χαρακτήρισε την κοινωφελή εργασία που της επέβαλε το δικαστήριο ως «το καλύτερο πράγμα» που της έχει συμβεί.

Η 30χρονη αστέρας της hip-hop πρέπει να ολοκληρώσει 15 ημέρες κοινωφελούς εργασίας μέχρι την 1η Μαρτίου, προκειμένου να αποφύγει την ποινή φυλάκισης 15 ημερών.

«Η κοινωφελή εργασία ήταν το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί. Μοιάζει σχεδόν σαν ένα πνευματικό ταξίδι», έγραψε η Cardi B σε ανάρτησή της στο Twitter.

Αφού αποκάλυψε ότι μερικές φορές φεύγει με δάκρυα από τα κέντρα στα οποία υπηρετεί, η Cardi B πρόσθεσε: «Αυτοί οι άνθρωποι που αφήνουμε πίσω μας χρειάζονται απλώς κάποιον να μιλήσουν και ένα μικρό σπρώξιμο και εσύ μπορεί να είσαι σε θέση να αλλάξεις τη ζωή τους για πάντα».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, η Cardi B ανάρτησε μία σειρά από tweets στα οποία κατέγραφε την καθημερινή ρουτίνα της με τις ώρες κοινωφελούς εργασίας και τον χρόνο της στο στούντιο.

«Κοινωνική υπηρεσία. Έχω να κάνω πολλές ώρες σήμερα και είμαι πολύ νυσταγμένη. Κάνεις το έγκλημα, εκτίεις και την ποινή», έγραψε στις 23 Φεβρουαρίου.

