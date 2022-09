Η Cardi B αποκαλύπτει το γλυκό δώρο που της έκανε η Beyoncé

Η Cardi B μόλις πήρε το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων όλων των εποχών.

Λίγες εβδομάδες πριν κλείσει τα 30, η Cardi B ανακάλυψε ότι η μία και μοναδική Beyoncé της έστειλε ένα απίστευτα γλυκό χειρόγραφο σημείωμα, για το οποίο είναι τόσο ευγνώμων, που αστειεύτηκε ότι θα έπαιρνε ακραία μέτρα για να εμποδίσει οποιονδήποτε άλλον να το πάρει στα χέρια του.

Η Cardi B έδειξε εκστασιασμένη το δώρο που της έστειλε η Beyoncé σε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Twitter τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας ότι η 41χρονη τραγουδίστρια της είχε γράψει ένα προσωπικό μήνυμα στο πάνω μέρος ενός αντιτύπου βινυλίου του τελευταίου άλμπουμ της, «Renaissance».

«Προς: Cardi B. Σκληρά εργαζόμενη, όμορφη και ταλαντούχα βασίλισσα, σε ευχαριστώ που πάντα με υποστηρίζεις», έγραψε η Beyoncé.

«Στέλνω πολλή αγάπη σε εσένα και τους δικούς σου. Με σεβασμό, Beyoncé», πρόσθεσε.

«Κοιτάξτε τι μου έστειλε η Beyoncé, διαβάστε το», είπε η Cardi B με ενθουσιασμό, κρατώντας το βινύλιο στην κάμερα για να το δουν όλοι οι followers της στο Twitter.

«Είναι τόσο όμορφο, τόσο υπέροχο. Θα το βάλω σε μια γυάλινη κορνίζα με ακτίνες λέιζερ πάνω της. Όποιος βρεθεί δίπλα του θα πάθει ηλεκτροσόκ στη θέα του», σχολίασε.

«Απλά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αισθάνομαι τόσο ξεχωριστή», συνέχισε.

Παρόλο που τα 30α γενέθλια της Cardi B είναι στις 11 Οκτωβρίου, η Beyoncé ίσως έχει ήδη επικρατήσει των φίλων και της οικογένειας της ράπερ για το καλύτερο δώρο που θα μπορούσαν να της κάνουν φέτος.

Ο Offset είχε ήδη πει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι δυσκολευόταν να βρει ένα δώρο για τη σύζυγό του που θα ξεπερνούσε την έπαυλη στη Δομινικανή Δημοκρατία που της χάρισε για τα περσινά γενέθλιά της και τώρα ο πήχης είναι ακόμα πιο ψηλά χάρη στην Beyoncé.

«Πρώτον, έχει τα πάντα», αστειεύτηκε ο ράπερ. «Δεύτερον, δεν θέλει τίποτα. Τρίτον, θα της πάρω κάτι γιατί το αξίζει. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο», πρόσθεσε.

Δείτε παρακάτω το τρυφερό μήνυμα που έστειλε η Beyoncé στην Cardi B:

Thank you Beyoncé❤️….sooo sweet and it means a lot 🥲 pic.twitter.com/YbVEQ6Z9Rc

— Cardi B (@iamcardib) September 19, 2022