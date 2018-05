Η Cardi B έκανε μία απίστευτη γκάφα και εκμυστηρεύθηκε τη σκέψη της ότι ο Donald Glover και το μουσικό alter ego του, ο Childish Gambino, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα.

Η 25χρονη ράπερ από το Μπρονξ έγραψε σε ένα μήνυμα που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Twitter:

«Είναι καταπληκτικό πόσο όμοιοι φαίνονται ο Donald Glover και ο Childish Gambino. Νομίζω ότι κρυφά είναι το ίδιο πρόσωπο.»

Οι ακόλουθοί της έσπευσαν να της διευκρινίσουν τι συμβαίνει πραγματικά είναι το συγκεκριμένο άτομο, με αποτέλεσμα η Cardi B να διαγράψει πολύ γρήγορα το αρχικό tweet που ανάρτησε.

«Περιμένετε, έχω μπερδευτεί τώρα», έγραψε τρία λεπτά αργότερα σε μία άλλη δημοσίευση.

If, before today, you were positive that Cardi B understood that Donald Glover and Childish Gambino are the same person, then you might want to take a seat… pic.twitter.com/TsxsqrSwcV

— Chris Murphy (@christress) May 25, 2018