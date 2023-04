Η Cardi B γιορτάζει τα πέντε χρόνια του «Invasion Of Privacy»: «Ακόμα κερδίζω εκατομμύρια»

«Ακόμα κλείνω εμφανίσεις για εκατομμύρια δολάρια με ένα μόνο άλμπουμ».

Η Cardi B γιόρτασε τη συμπλήρωση πέντε ετών από την κυκλοφορία του πρώτου – και μοναδικού μέχρι σήμερα – άλμπουμ της, «Invasion Of Privacy».

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 6 Απριλίου 2018 και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, ανεβάζοντας την Cardi B στα ανώτερα κλιμάκια της μουσικής βιομηχανίας.

Το «Invasion Of Privacy» περιλαμβάνει τα τραγούδια «Bodak Yellow» και «I Like It», που κατέκτησαν αντίστοιχα το No. 1 του Billboard Hot 100.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Cardi B έγινε με το «Invasion Of Privacy» η πρώτο σόλο γυναίκα καλλιτέχνιδα στην ιστορία που κέρδισε το βραβείο Grammy για το Καλύτερο Rap Άλμπουμ.

Το «Invasion Of Privacy» ήταν επίσης υποψήφιο για το Άλμπουμ της Χρονιάς στα Βραβεία Grammy του 2019.

Την ίδια χρονιά, η Cardi B ήταν υποψήφια για την Ηχογράφηση της Χρονιάς με το «I Like It», στο οποίο συνεργάστηκε με τον Bad Bunny και τον J Balvin και για την Καλύτερη Rap Ερμηνεία με το «Be Careful».

Το «Invasion Of Privacy» είναι επίσης το άλμπουμ από γυναίκα ράπερ με τη μεγαλύτερη διάρκεια παρουσίας στο Billboard 200, ξεπερνώντας την επίδοση που είχε σημειώσει το «The Miseducation of Lauryn Hill» της Lauryn Hill.

Η Cardi B γιόρτασε την επέτειο του «Invasion Of Privacy» με μία ανάρτησή της στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram την Τετάρτη, δημοσιεύοντας μία τούρτα σοκολάτας και μία σαμπάνια δίπλα σε αντίτυπα βινυλίου και CD του άλμπουμ

«Τι μου πήρε η ομάδα μου, παιδιά! Ναι! Πέντε χρόνια! Ναι, ακόμα κλείνω εμφανίσεις για εκατομμύρια δολάρια με ένα μόνο άλμπουμ! Ναι, τι έγινε; Κανείς δεν μπορεί να μου πει τίποτα», σχολίασε η ράπερ.

Επίσης, η Cardi B αναδημοσίευσε ένα βίντεο της Atlantic Records σχετικά με την επέτειο του «Invasion Of Privacy».

«Το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ είναι το πρώτο άλμπουμ στην ιστορία που όλα τα τραγούδια του έγιναν τουλάχιστον πλατινένια στις ΗΠΑ και περιείχε τις διαμαντένιες επιτυχίες “Bodak Yellow” και “I Like It”», τόνισε η δισκογραφική εταιρεία.

Σύμφωνα με την Ακαδημία Ηχογράφησης, το «Invasion Of Privacy» της Cardi B είναι το γυναικείο rap άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις για τη δεκαετία του 2010.

Ενώ οι θαυμαστές της περιμένουν όλα αυτά τα χρόνια το δεύτερο άλμπουμ της, η Cardi B δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της θα κυκλοφορήσει το 2023, σημειώνοντας, ωστόσο «λείπει κάτι» για να νιώσει ότι είναι έτοιμη.