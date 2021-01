Cardi B: Γιατί δεν επιτρέπει στην κόρη της να ακούει το «WAP»

Η Cardi B απάντησε στην κριτική για τη μουσική που επιτρέπει να ακούει η δύο ετών κόρη της.

Η ράπερ βρέθηκε στο στόχαστρο όταν δεν άφησε την Kulture να ακούσει την πολυσυζητημένη συνεργασία της με τη Megan Thee Stallion στο τραγούδι «WAP».

Συγκεκριμένα, η Cardi B δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο στο οποίο χόρευε το «WAP», όμως όταν εμφανίστηκε το κοριτσάκι στο δωμάτιο, έσπευσε να κλείσει τη μουσική.

Όταν μια χρήστης του Twitter τη ρώτησε γιατί δεν επιτρέπει στην κόρη της να ακούει το «WAP» ενώ εκθέτει τα παιδιά των άλλων ανθρώπων στα τραγούδια της, η 28χρονη Αμερικανίδα απάντησε σημειώνοντας ότι «δεν κάνει μουσική για παιδιά».

Ya needs to stop with this already ! I’m not jojosiwa ! I don’t make music for kids I make music for adults.Parents are responsible on what their children listen too or see.I I’m a very sexual person but not around my child just like every other parent should be. https://t.co/LRH3APdp9A

— iamcardib (@iamcardib) January 5, 2021