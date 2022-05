Η Cardi B εξηγεί την «ευθύνη» της να μιλά για τα πολιτικά θέματα

«Είμαι μία γυναίκα από το γκέτο και πολλοί άνθρωποι ταυτίζονται μαζί μου».

Η Cardi B θεωρεί ότι είναι «υποχρέωσή της» να ενημερώνει τους θαυμαστές της για πολιτικά και κοινωνικά θέματα.

Σε ένα απόσπασμα της συνάντησής της με τον David Letterman στην τέταρτη σεζόν της εκπομπής του «My Next Guest Needs No Introduction» στο Nerflix, η Cardi B εξηγεί γιατί είναι πρόθυμη να συζητήσει με τον γερουσιαστή Bernie Sanders μπροστά στην κάμερα, αλλά δεν αναφέρεται σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα στα τραγούδια της.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι στη θέση σου έχουν μία δύναμη όσον αφορά τον πολιτικό ακτιβισμό και την αλλαγή του κόσμου και την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι νιώθουν και σκέφτονται, όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για τα προβλήματα του κόσμου γενικότερα είναι υπέροχο», είπε ο David Letterman στην ράπερ.

«Δεν βάζω πραγματικά πολλά πολιτικά πράγματα στη μουσική μου, αλλά έχω χρησιμοποιήσει έντονα το βήμα μου», απάντησε η Cardi B.

«Και χρησιμοποίησα το βήμα μου ακόμα και όταν ήμουν χορεύτρια. Γιατί μπορεί να νομίζεις ότι ο κόσμος δεν κοιτάει, αλλά κοιτάει», συνέχισε.

Η Cardi B έχει συνομιλήσει τόσο με τον Bernie Sanders όσο και με τον Αμερικανό πρόεδρο Joe Biden τα τελευταία χρόνια και ο David Letterman δήλωσε ότι είναι σημαντικό οι θαυμαστές της να ενημερώνονται από κάποιον που θαυμάζουν και σέβονται.

Επίσης, ο βετεράνος παρουσιαστής πρόσθεσε ότι εκτιμά την προσφορά της σε θέματα της επικαιρότητας που έχουν προκαλέσει διαμάχη και το γεγονός ότι αναλύει για τους θαυμαστές της πολύπλοκα θέματα.

«Θέλω να πω, είμαι μία γυναίκα από το γκέτο και είμαι από το Μπρονξ», είπε η Cardi B.

«Πολλοί άνθρωποι ταυτίζονται μαζί μου και με ακολουθούν επειδή θέλουν να δουν πώς ντύνομαι, θέλουν να δουν τον τρόπο ζωής μου. Αισθάνομαι ότι έχω την ευθύνη να τους πω επίσης: “Έι, ενώ είσαι εδώ και βλέπεις το ντύσιμό μου και τη μουσική μου, δες τι συμβαίνει εδώ σε αυτό το μέρος του κόσμου”», σημείωσε.

Μία ημέρα πριν το απόσπασμα από τη συνέντευξη της Cardi B, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα ένα απόσπασμα από τη συνάντηση του David Letterman σε μία πίστα Go-Kart με έναν άλλο καλεσμένο της φετινής σεζόν, την Billie Eilish.

Η νέα σεζόν του «My Next Guest Needs No Introduction», που καθυστέρησε κατά δύο χρόνια λόγω της πανδημίας, κυκλοφόρησε στο Netflix την Παρασκευή 20 Μαΐου και αποτελείται από έξι επεισόδια με καλεσμένους επίσης τον Kevin Durant, την Julia Louis-Dreyfus, τον Ryan Reynolds και τον Will Smith, το επεισόδιο του οποίου γυρίστηκε πριν χαστουκίσει τον Chris Rock στα φετινά Όσκαρ.