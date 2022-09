Η Cardi B έχασε συμφωνία «πολλών εκατομμυρίων» με το «Call of Duty» λόγω της δίκης της για επίθεση

Νωρίτερα φέτος, η Cardi B προανήγγειλε μια συναρπαστική συνεργασία με τη σειρά βιντεοπαιχνιδιών «Call of Duty», φορώντας ένα κολιέ με τον χαρακτήρα Ghost του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του μουσικού βίντεο για το single «Hot Shit» με τη συμμετοχή του Kanye West και του Lil Durk.

Μάλιστα η Activision, η εταιρεία από την οποία κυκλοφορεί το «Call of Duty», ανάρτησε στις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το τραγούδι, το οποίο αναφέρεται στους στίχους του στον χαρακτήρα του Ghost.

Όταν κυκλοφόρησε το music video για το «Hot Shit» τον Ιούλιο, οι θαυμαστές υπέθεσαν ότι η Cardi B θα συνεργαστεί με το «Call of Duty: Modern Warfare II», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Οκτωβρίου.

Τελικά αποδεικνύεται ότι είχαν δίκαιο. Η Cardi B αποκάλυψε ότι έχασε τη συμμετοχή της σε μία από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες βιντεοπαιχνιδιών της χρονιάς και προειδοποίησε τους θαυμαστές της να μην παίρνουν στη ζωή τους «ηλίθιες αποφάσεις» που καταστρέφουν πιθανές ευκαιρίες.

«Εξαιτίας των ηλίθιων αποφάσεών μου από το παρελθόν έχασα χρήματα σήμερα. Μου είχαν προτείνει μια συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για το “Call of Duty”, την οποία δεν μπόρεσα να αποδεχτώ εξαιτίας του δικαστηρίου», έγραψε η Cardi B στο Twitter.

«Παιδιά, σκεφτείτε διπλά αυτές τις γρήγορες αποφάσεις! Το πάθημα έγινε μάθημα», παραδέχτηκε.

My stupid decisions from the past caused me to miss out on money now. I had a multi-million dollar Call of Duty deal on the table that I couldn’t take because of court. Guys think twice about those quick decisions! Lesson learned.

— Cardi B (@iamcardib) September 27, 2022