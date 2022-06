Η Cardi B επιβεβαίωσε ότι το νέο άλμπουμ της θα περιέχει το «WAP» και το «Up» και προκάλεσε αντιδράσεις

Η Cardi B απαντά στην κριτική για ένα άλμπουμ που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.

Η ράπερ επιβεβαίωσε μέσω μιας εμφάνισής της στην πλατφόρμα «Centerfold» του Playboy, της οποίας είναι διευθύντρια δημιουργικού και ιδρυτικό μέλος, ότι τόσο το «Up» όσο και το «WAP» με τη Megan Thee Stallion θα περιλαμβάνονται στο δεύτερο άλμπουμ της, παρά το γεγονός ότι τα δύο τραγούδια κυκλοφόρησαν το 2021 και το 2020 αντίστοιχα.

Και ενώ η κίνηση αυτή και η επιτυχία των τραγουδιών δεν θα βοηθούσε τις πωλήσεις του άλμπουμ την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, κάποιοι θαυμαστές ενοχλήθηκαν με την απόφαση της Cardi B.

«Κατηγορώ την εποχή του streaming. Οι καλλιτέχνες το κάνουν αυτό μόνο και μόνο για να πάρουν χρυσούς και πλατινένιους δίσκους για το άλμπουμ τους. Δεν μου αρέσει αυτό», έγραψε μία θαυμάστρια.

Η θαυμάστρια διέγραψε γρήγορα το tweet και εξήγησε ότι «δεν προσπαθούσε να ξεκινήσει έναν πόλεμο μεταξύ των θαυμαστών», αλλά ήθελε να κάνει «μία κριτική στη μουσική βιομηχανία και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τη λίστα των τραγουδιών ενός άλμπουμ».

Η Cardi B παρατήρησε το tweet πριν διαγραφεί και απάντησε: «Σταμάτα να προσπαθείς να το παίζεις αθώα όταν ξέρεις ότι προσπαθούσες να το εκμεταλλευτείς».

«Γιατί δεν είπες τίποτα για τους άλλους καλλιτέχνες που πρόσφατα έβαλαν στο άλμπουμ τους τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει πριν από την πανδημία ή για τους ανθρώπους που πρέπει να βάλουν τραγούδια άλλων ανθρώπων», συνέχισε.

«Φανταστείτε το μεγαλύτερο τραγούδι μου να μην είναι σε ένα άλμπουμ», τόνισε, αναφερόμενη στο «WAP», το οποίο έχει ήδη γίνει επτά φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιπλέον, το «Up» έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο ΗΠΑ, ενώ και τα δύο τραγούδια έχουν κυριαρχήσει στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Η Cardi B πρόσθεσε ότι το πρώτο άλμπουμ της, «Invasion Of Privacy» (2018), δεν είχε «CDs, merchandising ή bundles» και ότι η χρήστης του Twitter θα πρέπει να «πλύνει το στόμα της πριν μιλήσει για το ποιος χρειάζεται streams».

Ένας άλλος θαυμαστής μπήκε στη συζήτηση και σχολίασε: «Δεν βλέπω τίποτα κακό σε αυτό. Το δεύτερο άλμπουμ έπρεπε πάντα να είναι το σπίτι του “WAP” και του “Up”. Μετά έμεινε έγκυος και καθυστέρησε. Τα τραγούδια είναι μέρος της δουλειάς και όχι απλά τυχαία τραγούδια που πετάχτηκαν σε ένα άλμπουμ».

Η Cardi B απάντησε σε αυτό το σχόλιο γράφοντας: «Φανταστείτε με να μην βάζω τα δικά μου τραγούδια στο άλμπουμ μου».

Αργότερα ανέφερε ότι, σε κάθε περίπτωση, αυτή η διαμάχη είναι διαφήμιση για το δεύτερο άλμπουμ της.

«Είτε είναι καλή είτε κακή, μαντέψτε σε ποιανής το άλμπουμ δώσατε προβολή σήμερα χωρίς λόγο! Σας ευχαριστώ κορίτσια!», αστειεύτηκε η Cardi B.

Whether it’s good or bad, guess whose album y’all gave promo to today FOR NO REASON?!😃😂😂

THANK YOU girls! Now get yours coins ready!

— Cardi B (@iamcardib) June 6, 2022