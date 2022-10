Η Cardi B ένιωσε απογοητευμένη από τη Madonna: «Μην με προσβάλλεις»

Η Cardi B ένιωσε ασέβεια από τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε η Madonna στο όνομά της σχολιάζοντας την τριακοστή επέτειο του βιβλίου της «Sex».

Η αστέρας της hip-hop απάντησε στην ανάρτηση που έκανε η Madonna στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram σχετικά με το σκανδαλώδες βιβλίο της, που κυκλοφόρησε σε συνδυασμό με το άλμπουμ της «Erotica» του 1992, για το οποίο υποστήριξε συνέβαλε ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να εκφράσουν τη σεξουαλικότητά τους και άλλες καλλιτέχνιδες.

«Πριν από 30 χρόνια κυκλοφόρησα ένα βιβλίο με τίτλο “S.E.X.”. Εκτός από τις γυμνές φωτογραφίες μου υπήρχαν και φωτογραφίες ανδρών που φιλούσαν άνδρες, γυναικών που φιλούσαν γυναίκες και φωτογραφίες μου στις οποίες φιλούσα τους πάντες. Έγραψα επίσης για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις μου και μοιράστηκα την άποψή μου για τη σεξουαλικότητα με ειρωνικό τρόπο», ανέφερε η Madonna.

«Τώρα η Cardi B μπορεί να τραγουδήσει για το “WAP” της. Η Kim Kardashian μπορεί να κοσμεί το εξώφυλλο οποιουδήποτε περιοδικού με τα γυμνά οπίσθιά της και η Miley Cyrus μπορεί να έρχεται με το “Wrecking Ball”…», συνέχισε.

Η Madonna έκλεισε το μήνυμά της με το «παρακαλώ σκρόφες», ενώ πρόσθεσε ένα emoji κλόουν.

«Κυριολεκτικά απέδωσα φόρο τιμής σε αυτή τη γυναίκα τόσες πολλές φορές γιατί μεγάλωσα ακούγοντάς την. Μπορεί να εκφράσει την άποψή της χωρίς να βάζει emojis κλόουν και να νομίζει ότι είναι ωραίο να μιλά άσχημα», έγραψε η Cardi B στο Twitter, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από ένα άρθρο του Billboard του 2018 στο οποίο εξυμνούσε τη Madonna.

«Αυτά τα είδωλα πραγματικά σε απογοητεύουν μόλις τα καταφέρεις στη βιομηχανία γι’ αυτό δεν έρχομαι σε επαφή με πολλούς», πρόσθεσε.

Κάποιοι χρήστες του Twitter επισήμαναν στην Cardi B ότι δεν κατάλαβε τι εννοούσε η Madonna, σημειώνοντας ότι η τραγουδίστρια έλεγε ότι «άνοιξε το δρόμο για να γίνουν mainstream τα σεξουαλικά τραγούδια» και ότι δεν προσπαθούσε να προσβάλει τη ράπερ.

«Ξέρω ακριβώς τι είπε και καταλαβαίνω», απάντησε η Cardi B. «Αλλά το θέμα είναι το ύφος. Με αποκαλείς σκρόφα και βάζεις emojis κλόουν; Τι στο καλό!», συνέχισε.

Σε μια παρόμοια αντίδραση, η ράπερ έγραψε: «πες ακριβώς ότι θέλεις να πεις, αλλά μην με προσβάλλεις. Κανείς δεν θα με μειώσει (ειδικά μια λευκή γυναίκα)».

Την Κυριακή, ο ιδρυτής του Hollywood Unlocked, Jason Lee, έγραψε στο Twitter ότι ήταν «στο τηλέφωνο με τη Madonna και την Cardi» και ότι άκουγε τις δύο σταρ «να μοιράζονται την άποψή τους», σημειώνοντας ότι η επικοινωνία τους «έχει διευρύνει την αγάπη της μιας για την άλλη».

Λίγο αργότερα, τόσο η Cardi B όσο και η Madonna χρησιμοποίησαν το Twitter για να δηλώσουν ότι συμφιλιώθηκαν.

«Μίλησα με τη Madonna… Ήταν όμορφα… Να έχετε μια υπέροχη μέρα και να οδηγείτε με ασφάλεια», έγραψε η ράπερ. Η Madonna πρόσθεσε: «Σε αγαπώ Cardi B!!! Πάντα σε αγαπούσα και πάντα θα σε αγαπώ».

I talked to Madonna …It was beautiful 🥲….Have a great day and drive safely yallll😘

— Cardi B (@iamcardib) October 23, 2022