Η Cardi B έκανε τατουάζ στο πρόσωπό της

Η Cardi B αποφάσισε να κάνει το πρώτο της τατουάζ στο πρόσωπό της.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο hairstylist Luis Santana ανάρτησε στις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram ένα βίντεο με τη φίλη του Cardi B να κάνει ένα κόκκινο τατουάζ κατά μήκος της γνάθου της.

«Τατουάζ έκπληξη», έγραψε, κάνοντας tag τη ράπερ.

Αν και δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο το σχέδιο, ο καλλιτέχνης τατουάζ Robinson De Los Sanots δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο που έδειχνε τη διαδικασία του τατουάζ.

«Σημερινή δουλειά Cardi B», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Μια σελίδα θαυμαστών της Cardi B ανάρτησε επίσης μια φωτογραφία της ράπερ και του De Los Santos μετά τη συνεδρία, δίνοντας άλλη μια γεύση από το σχέδιο.

Υπήρξαν κάποιες προτάσεις στο διαδίκτυο ότι το τατουάζ θα μπορούσε να είναι ένας φόρος τιμής στον γιο της ράπερ, Wave, ο οποίος γίνεται 1 έτους αυτόν τον Σεπτέμβριο.

Νωρίτερα φέτος η Cardi B δήλωσε ότι σκεφτόταν να κάνει το όνομα του Wave τατουάζ στο πρόσωπό της.

«Άσχετο αλλά… Είμαι 1% κοντά στο να κάνω τατουάζ με το όνομα του γιου μου στο πρόσωπό μου. Θέλω πραγματικά πολύ να το κάνω», έγραψε στο Twitter τον Ιανουάριο.

Random but ….I’m 1% close too tatting my sons name on my face….I really really wanna do it!

— Cardi B (@iamcardib) January 17, 2022