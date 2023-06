Η Cardi B έγινε μαγείρισσα για τα παιδιά της

Η Cardi B αποκαλύπτει ποιο είναι το πιάτο που λατρεύει η «επιλεκτική» κόρη της Kulture.

Η Cardi B έχει προσθέσει τη μαγειρική στη λίστα των ταλέντων της λόγω της οικογένειάς της.

Σε συνέντευξή της στο People, με αφορμή τη νέα καμπάνια της με την Knorr, η Cardi Β δήλωσε για τη σχέση της με την κουζίνα: «Συνήθως δεν είμαι άνθρωπος που μαγειρεύει, αλλά μαγειρεύω επειδή έχω δύο παιδιά τώρα. Οπότε είναι σαν να μην έχεις πραγματικά άλλη επιλογή».

Η 30χρονη έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον σύζυγό της Offset – την 4 ετών Kulture και τον 2 ετών Wave.

«Δεν έχει σημασία αν είσαι πλούσια ή όχι ή αν είσαι διάσημη ή όχι. Τα παιδιά σου, όταν πεινάνε, θα πουν: “Το θέλω και πρέπει να το μαγειρέψεις τώρα”», πρόσθεσε η Cardi B.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Cardi B εμφανίστηκε ως επικεφαλής του φεστιβάλ Hot 97 Summer Jam στη Νέα Υόρκη και συνεργάστηκε με τον Latto για το «Put It On The Floor Again», αλλά επικεντρώνεται περισσότερο στην κουζίνα και στη δημιουργία των δικών της πιάτων.

Η Cardi B αποκαλύπτει ότι έχει δημιουργήσει τη δική της συνταγή για κοτόπουλο, για την οποία σημειώνει ότι είναι «γρήγορη».

Αλλά πιο σημαντικό από το γεγονός ότι είναι μία γρήγορη συνταγή, είναι ότι έχει κλέψει την καρδιά της Kulture: «Η κόρη μου το λατρεύει αυτό το πιάτο. Επειδή είναι επιλεκτικό κορίτσι, δεν της αρέσει τίποτα», σχολίασε η Cardi B.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Cardi B μοιράστηκε μία γεύση από τα νόστιμα γεύματα που παίρνει η Kulture στο νηπιαγωγείο και περιλαμβάνουν σπιτικά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μακαρόνια με τυρί και βραστό καλαμπόκι και έξτρα λιχουδιές όπως ψιλοκομμένα φρούτα, γιαούρτι και M&Ms, γάλα με γεύση και πατατάκια.

Από την Ατλάντα μέχρι τη Νέα Υόρκη, υπάρχουν πολλές διαφορετικές κουλτούρες που εκπροσωπούνται στο σπίτι της Cardi B και του Offset. Παρ’ όλα αυτά όταν η αστέρας της hip-hop μπαίνει στην κουζίνα, τείνει να δίνει προτεραιότητα σε ό τι είναι πιο εύκολο για εκείνη.

«Ο σύζυγός μου λατρεύει το soul food, αλλά η κόρη μου, δεν την ενδιαφέρει πραγματικά αυτό. Της αρέσουν τα απλά πράγματα. Οπότε λατρεύει τα ζυμαρικά με κοτόπουλο», είπε για το πιάτο που αποκαλεί «Marry Me Pasta».

«Μου αρέσει να μαγειρεύω τάκος. Μου αρέσει να μαγειρεύω ό, τι είναι εύκολο. Αυτό μου αρέσει να κάνω. Μισώ να κάνω δύσκολα πράγματα», συνέχισε.

Η Cardi B αποκάλυψε επίσης ότι κανείς δεν της έμαθε πώς να μαγειρεύει όταν μεγάλωνε, καθώς η μητέρα της ήταν «ανυπόμονη».

«Στην πραγματικότητα έμαθα να μαγειρεύω όταν ζούσα μόνη μου. Ο τότε σύντροφός μου, μου έμαθε πώς να μαγειρεύω τα πρώτα μου γεύματα. Στη συνέχεια, μετά από αυτό, μπουμ, απλά τα κατάφερνα μόνη μου», εξήγησε.

«Ξέρετε τι είναι τόσο τρελό; Μακάρι τα πράγματα να ήταν λίγο πιο εύκολα όταν ήμουν 18 ετών και με έδιωξαν από το σπίτι και άρχισα να μαθαίνω να μαγειρεύω. Γιατί τώρα μπορείς κυριολεκτικά να πας στο YouTube και να μάθεις να μαγειρεύεις τα πάντα», πρόσθεσε.