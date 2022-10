Cardi B: Το δώρο που της έστειλε η Beyoncé για τα 30ά γενέθλιά της

Η Beyoncé έστειλε μία τρυφερή κάρτα γενεθλίων και μία ανθοδέσμη στην Cardi B, η οποία έγινε 30 ετών αυτή την εβδομάδα.

Η Cardi B δημοσίευσε μία φωτογραφία από τα όμορφα λουλούδια που της έστειλε η Beyoncé σε μία ανάρτηση στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά της στις 11 Οκτωβρίου.

Στην κορυφή της ανθοδέσμης υπήρχε μία κάρτα, την οποία άνοιξε η Cardi B για να αποκαλύψει ένα γλυκό μήνυμα στο εσωτερικό της από την Beyoncé, που υπέγραψε απλά ως «B».

Το σημείωμα της Beyoncé στην κάρτα έγραφε: «Cardi, Χρόνια πολλά! Ελπίζω να είχες μία όμορφη μέρα. Με όλη μου την αγάπη. Ο Θεός να σε ευλογεί, B».

«Ευχαριστώ Beyoncé», έγραψε η Cardi B, ενώ στο βίντεο που ανάρτησε δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της.

Beyoncé sent Cardi B flowers for her Birthday❤️

“Happy Birthday! I hope you had a beautiful day. All my love. God bless, B” pic.twitter.com/ZrgxZBkYKq

— Cardi B Updates (@BardiGangUpdate) October 15, 2022