Η Cardi B δώρισε 100.000 δολάρια στο παλιό σχολείο της

Η Cardi B πραγματοποίησε μία αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Γυμνάσιο στο οποίο πήγαινε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και έκανε μία γενναιόδωρη δωρεά στο σχολείο.

Την Τρίτη, η Cardi B επισκέφθηκε το παλιό της σχολείο, το I.S. 232 στη γειτονιά Morris Heights του Μπρονξ, στο πλαίσιο των δράσεων της οργάνωσης Community Capacity Development.

Η 29χρονη ράπερ εμφανίστηκε στον διάδρομο του σχολέιου με ένα κόκκινο φόρεμα, χαμογέλασε και χαιρέτησε τους μαθητές που ενθουσιάστηκαν με την είσοδό της.

Αφού μίλησε με ενθαρρυντικά λόγια σε μερικούς από τους εκστασιασμένους μαθητές και απάντησε σε μερικές από τις ερωτήσεις τους, η Cardi B έκανε έκπληξη στο σχολείο ανακοινώνοντας ότι θα προχωρήσει σε μία δωρεά 100.000 δολαρίων.

Η δημοσιογράφος του NBC New York, Kay Angrum, κατέγραψε την επίσκεψή της Cardi B σε βίντεο και το μοιράστηκε στο Twitter.

HAPPENING NOW: Cardi B announces she’s donating $100K to I.S. 232 in the Bronx, where she used to be a student. @NBCNewYork #nbc4ny pic.twitter.com/2w597RKWhz

— Kay Angrum (@kayangrum) September 13, 2022