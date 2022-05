Η Cardi B διαψεύδει τις φήμες περί επεισοδίου με την Billie Eilish στο Met Gala

Η Cardi B και η Billie Eilish διαψεύδουν τις φήμες που κατέκλυσαν το διαδίκτυο.

Η Billie Eilish δέχτηκε τα πυρά του διαδικτύου όταν έγινε viral για τους λάθος λόγους ένα βίντεο από την παρουσία της στο afterparty που διοργάνωσε η Cardi B στη Νέα Υόρκη μετά το Met Gala 2022.

Στο βίντεο, η Cardi B ξεκινά την εκδήλωση λέγοντας στους παρευρισκόμενους: «Απόψε θα διασκεδάσουμε, βεβαιωθείτε ότι όλοι σας θα πάρετε ποτά, βεβαιωθείτε ότι όλοι σας θα πάρετε μικρά…», σταματάει η ράπερ στο βίντεο, βάζοντας υπαινικτικά το δάχτυλό της στη μύτη της.

Στη συνέχεια, το βίντεο περνά στην Bilie Eilish, η οποία κοιτάζει προς την κατεύθυνση της Cardi και φέρεται να λέει σε έναν φίλο της: «Είναι τόσο παράξενη», χωρίς να δίνεται όμως το υπόβαθρο της συζήτησής τους.

Αλλά σύμφωνα με την Cardi B και την Billie Eilish, αυτή η ιστορία είναι εντελώς ψευδής.

Οι δύο αστέρες της μουσικής συζήτησαν αργότερα για το εν λόγω βίντεο ανταλλάσσοντας φωνητικά μηνύματα στο Instagram, με την Billie Eilish να εξηγεί τι πραγματικά εννοούσε με το σχόλιο.

Η Cardi B δημοσίευσε τη συνομιλία τους στο λογαριασμό της στο Twitter για να σταματήσει οριστικά τις φήμες.

«Θεέ μου, ανησυχούσα τόσο πολύ ότι θα το έβλεπες αυτό», λέει η Billie Eilish στα φωνητικά μηνύματα που αντάλλαξαν.

«Έλεγα τους ανθρώπους γύρω σου περίεργους επειδή όλοι ερχόντουσαν προς το μέρος σου και σου έβαζαν τα τηλέφωνά τους στον κώ** σου! Και εγώ έλεγα: “Απλά κοιτάξτε την με τα μάτια σας!”», εξηγεί στη συνέχεια

Η Cardi B απάντησε: «Το διαδίκτυο προσπαθεί να μας χωρίσει. Δεν καταλαβαίνουν ότι είσαι το μωρό μου».

Η 29χρονη πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής της ότι «μισεί το διαδίκτυο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι αγανακτισμένη από τις φήμες που διαδόθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.

«Μισώ το διαδίκτυο γιατί πρώτον, πώς μετατρέπετε ένα από τα πιο φωτεινά πάρτι σε δράμα; Δεύτερον, το “Ocean Eyes” είναι το τραγούδι με το οποίο φροντίζω την κόρη μου. Τρίτον, η Billie είναι το μωρό μου. Χθες, από το Met μέχρι το πάρτι, δεν υπήρχε κανένα επεισόδιο. Γιατί θέλετε όλοι σας να μετατρέψετε τα πάντα σε χάος;», έγραψε.

I hate the internet cause one, how do y’all turn one of the most lit parties into drama? Two, Ocean eyes is the song I cater to my daughter. Three,Billie is my fuckin baby.Yesterday, from the met to the party, everything was drama free. Why do yallwanna turn everything into mess? pic.twitter.com/cyph1XbmE2

— Cardi B (@iamcardib) May 3, 2022