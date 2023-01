Η Cardi B διαμαρτύρεται για το κόστος διαβίωσης: «Οι τιμές του σούπερ μάρκετ είναι γελοίες»

Ενώ η Cardi B έχει περιουσία εκατομμυρίων δολαρίων, αισθάνεται το κόστος της αύξησης των τιμών.

Η 30χρονη ράπερ διαμαρτυρήθηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Twitter για το κόστος διαβίωσης και τις ανατιμήσεις σε προϊόντα διατροφής.

«Οι τιμές του σούπερ μάρκετ είναι γελοίες αυτή τη στιγμή», έγραψε η Cardi B στο μήνυμά της και πρόσθεσε για το ύψος στο οποίο έχουν οι τιμές των ειδών διατροφής: «Θα μπορούσες κάλλιστα να φας έξω!».

Η Cardi B είχε προφανώς επιστρέψει από το σούπερ μάρκετ είχε σοκαριστεί με τις τιμές των οπωροκηπευτικών προϊόντων.

«Γιατί το μαρούλι κοστίζει 6 δολάρια εκεί που ζω;», αναρωτήθηκε σε ένα άλλο tweet.

Ενώ πολλοί χρήστες του Twitter συμφώνησαν με την αντίδραση της Cardi Β για το κόστος διαβίωσης, άλλοι επεσήμαναν ότι οι θαυμαστές της δεν ανήκουν στην ίδια εισοδηματική κατηγορία με εκείνη.

Τον περασμένο μήνα η Cardi B ισχυρίστηκε ότι έχει καθαρή θέση άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού εξέφρασε την άποψή της ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εισέλθει σε ύφεση.

Ωστόσο, η ράπερ τόνισε ότι προσπαθεί σκληρά να διαχειριστεί τα οικονομικά της για να διατηρήσει την πολυτελή ζωής της και να συνεχίσει να πληρώνει τους λογαριασμούς της και βοηθά τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Αξίζω περισσότερο από αυτό», είπε απαντώντας σε ένα tweet που υπονοούσε ότι η αξία της είναι μόνο 40 εκατομμύρια δολάρια.

«Και μάντεψε τι; Αν δεν αποταμιεύσω, δεν δουλέψω και δεν κάνω οικονομία, θα μπορούσα να τα χάσω και αυτά!», συνέχισε.

«Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι όσα χρήματα και αν έχεις δεν μπορείς να τα χάσεις όλα αν δεν διαχειριστείς σωστά τα χρήματά σου. Έχω και εγώ λογαριασμούς, ευθύνες και ανθρώπους που πρέπει να βοηθήσω», σημείωσε.

I’m worth more then that and guess what ? If I don’t save ,work and budget I could lose it too! What makes you think that no matter how much money you got you can’t lose it all if you don’t manage your money correctly.I too have bills,responsibilities and people I have to help. https://t.co/QWIaj5Lpma

— Cardi B (@iamcardib) December 20, 2022