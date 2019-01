Η Cardi B θα βάλει τα δυνατά της να ολοκληρώσει τον καινούργιο δίσκο της μέσα στους επόμενους μήνες.

Το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της Cardi B αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του 2019.

Η 26χρονη ράπερ αποκάλυψη συγκεκριμένα σημεία ζωντανή μετάδοση που έκανε στο instagram ότι σκοπεύει να παρουσιάσει τη νέα δισκογραφική δουλειά της το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς.

«Φυσικά θα έχει άλμπουμ το 2019», είπε, απαντώντας στη σχετική ερώτηση που της υπέβαλε ένας θαυμαστής της. «Ελπίζω να το ολοκληρώσω την ίδια περίοδο που κυκλοφόρησε το “Invasion Of Privacy”», ανέφερε.

«Δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι επειδή νιώθω ότι θα είμαι υπερβολικά, υπερβολικά απασχολημένη», σχολίασε για το ενδεχόμενο να είναι έτοιμο το άλμπουμ έως την άνοιξη.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία, καθώς συνεχίζει την περιοδεία της στην Ωκεανία.

Y’all looking forward to a new album from CardiB? 🤔 @iamcardib pic.twitter.com/DBBEoPukG5 — WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) January 1, 2019

Ο παρθενικός δίσκος της Cardi B είχε κυκλοφορήσει στις 6 Απριλίου 2018 και διατέθηκε μόνο σε ψηφιακή μορφή και σε βινύλιο, χωρίς να έχει εκδοθεί σε CD.

Το 2018 ήταν η χρονιά κατά την οποία η ράπερ από το Μπρονξ σημείωσε πολλαπλά ρεκόρ.

Μεταξύ άλλων, έγινε η πρώτη γυναίκα ράπερ που κατέλαβε την κορυφή του αμερικανικού «Billboard Hot 100» μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια.

Επίσης είναι η πρώτη γυναίκα ράπερ που έχει κατακτήσει τρεις φορές το Νο. 1 της ίδιας κατάταξης, χάρη στο «Bodak Yellow», το «I Like It» και τη συμμετοχή της στο «Girls Like You» των Maroon 5, το οποίο συμπληρώνει εννέα συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Αποκορύφωμα είναι οι πέντε υποψηφιότητες που απέσπασε ενόψει των 61ων Βραβείων Grammy, η τελετή απονομής των οποίων θα διεξαχθεί στις 10 Φεβρουαρίου.