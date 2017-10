Η Cardi B είναι το όνομα που θέλει να αφήσει το σημάδι του στη hip hop μουσική.

Η Cardi B απασχολεί ολοένα εντονότερα τη μουσική επικαιρότητα με το νέο τραγούδι της «Bodak Yellow».

Η 25χρονη που έχει γεννηθεί στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης έχει ήδη εκτοπίσει την Taylor Swift και το «Look What You Made Me Do» για να κατακτήσει την κορυφή του αμερικανικού «Billboard Hot 100», σηματοδοτώντας την πρώτη γυναίκα ράπερ που το κατορθώνει μετά την Lauryn Hill και το «Doo Wop» (That Thing), το 1998.

Το «Bodak Yellow» δεν έχει αλλάξει μόνο τη ζωή της Cardi B, αλλά και της… οδοντιάτρου της, η οποία έχει δει τα ραντεβού της να τριπλασιάζονται από τη στιγμή που αναφέρθηκε έμμεσα στο τραγούδι.

Η Cardi B απέσπασε τρία βραβεία στα φετινά «BET Hip Hop Awards», συμπεριλαμβανομένου του «Τραγουδιού της Χρονιάς» και του «Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη» και είναι σίγουρη ότι μπορεί να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.

Η νέα επιτυχία της Αμερικανίδας συμβάλλει ανάλογα. Το «Bodak Yellow» απολαμβάνει επί τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τα ηνία του «Billboard Hot 100» και γράφει ιστορία. Πρόκειται για το τραγούδι από γυναίκα ράπερ με τη μακρότερη παραμονή στο Νο1 έως τώρα, αφού το «Doo Wop» της Lauryn Hill είχε χάσει τα πρωτεία μετά από δύο εβδομάδες, από το «Lately» των Divine.

Θα επεκταθεί το ρεκόρ; Η Cardi B αντιμετωπίζει την απειλή από το «rockstar» του Post Malone με τη συμμετοχή του 21 Savage που παραμένει στη δεύτερη θέση, έχοντας εκθρονίσει το «Bodak Yellow» από την κορυφή της «Streaming Songs» κατάταξης του «Billboard».

Η μεγαλύτερη απειλή για τη νεαρή ράπερ έρχεται από μία superstar που έχει δηλώσει θαυμάστριά της. Η Beyoncé συνάντησε τον J Balvin και τον Willy William στο remix του λάτιν hit «Mi Gente», το οποίο εκτοξεύθηκε στο Νο3.

Όπως και να διαμορφωθεί το chart την επόμενη εβδομάδα, η Cardi B θέτει νέα επίπεδα για τις γυναίκες ράπερ που δε θα χρειάζονται συνδρομή από άλλους καλλιτέχνες στα τραγούδια τους για να φτάσουν στην επιτυχία.

Η ανωτερότητα της Taylor Swift:

Έστειλε λουλούδια στην Cardi B για να τη συγχαρεί, παρά την ήττα