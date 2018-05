Η μουσική συνύπαρξη της Cardi B με τον Bad Bunny και τον J Balvin είναι διαθέσιμη και στις οθόνες μας.

Η Cardi B ντύνει με εικόνα τη συνεργασία της με τον Bad Bunny και τον J Balvin στο «I Like It», γεμίζοντας τις οθόνες μας με χρώματα και εικόνες που παραπέμπουν κατευθείαν στη λάτιν κουλτούρα.

Το «I Like It» είναι το τραγούδι όπου η hip-hop ενώνεται με τη λάτιν μουσική. Ειδικότερα αποτελεί ένα κράμα trap και σάλσα ήχων και περιέχει samples από το boogaloo (λάτιν R&B) τραγούδι «I Like It Like That» του Pete Rodriguez από το 1967.

H Cardi B συναντά στο «I Like It» δύο από τους κυριότερους εκπροσώπους της reggaeton σκηνής αυτή τη στιγμή.

Ο 24χρονος Πορτορικανός Bad Bunny έχει ξεκινήσει την καριέρα του την τελευταία διετία για να καταγράψει μία σειρά από πλατινένια singles που τον έκαναν γνωστό έξω από τα σύνορα της χώρας του.

Ο 33χρονος Κολομβιανός αστέρας J Balvin αποτελεί σταθερά μία αγαπημένη φυσιογνωμία του ελληνικού κοινού και έναν από τους διασημότερους Λατίνους καλλιτέχνες, με συνεχόμενες επιτυχίες στο ενεργητικό του.

Το «I Like That» συμπεριλαμβάνεται στον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο της Cardi B, το «Invasion of Privacy» που κυκλοφόρησε στις αρχές του προηγούμενου Απριλίου από την Atlantic Records / Warner Music και έκανε εμφατικό ντεμπούτο στην πρώτη θέση του αμερικανικού «Billboard 200». Επίσης έσπασε το ρεκόρ των περισσότερων streams πρώτης εβδομάδας για ντεμπούτο άλμπουμ καλλιτέχνη.

Το πολύχρωμο video clip του τραγουδιού γυρίστηκε στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών τον προηγούμενο Μάρτιο, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Eif Rivera (DJ Khaled, 50 Cent κ.ά.).

Το «I Like That» έχει φτάσει έως το Νο8 στο «Billboard Hot 100» και στο Top 5 της κατάταξης για τα «Hot R&B / Hip-Hop» τραγούδια, ενώ έχει αποκτήσει αισθητή ραδιοφωνική παρουσία και στην Ελλάδα.

Την προηγούμενη εβδομάδα η περιζήτητη ράπερ είχε κυκλοφορήσει το video clip του «Be Careful».