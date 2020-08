Τους λόγους για τους οποίους κάλεσε την Kylie Jenner να συμμετάσχει στο video του «WAP» εξήγησε η Cardi B.

Η Cardi B απαντά στις έντονες αντιδράσεις που διατυπώθηκαν για την εμφάνιση της Kylie Jenner στο music video για το νέο τραγούδι της «WAP», σε συνεργασία με τη Megan Thee Stallion.

Το διαδίκτυο ακόμα προσπαθεί να συνέλθει από τον απόηχο του άκρως αισθησιακού – και στα όρια του προκλητικού – music video της Cardi και της Megan Thee Stallion, το οποίο έχει ήδη προβληθεί πάνω από 68 εκατομμύρια φορές μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα από την κυκλοφορία του, την περασμένη Παρασκευή (07/08).

Τις εντυπώσεις στο video του «WAP» έκλεψαν, μεταξύ άλλων, και οι εμφανίσεις – έκπληξη από μια σειρά από γυναίκες καλλιτέχνιδες όπως οι Rosalía, Normani, Rubi Rose, Sukihana και Mulatto, οι οποίες έδωσαν τη δική τους νότα στο τελικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο η καλεσμένη που προκάλεσε την πιο έντονη συζήτηση δεν ήταν άλλη από την Kylie Jenner.

Η σταρ του ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» δυσαρέστησε το κοινό, σε βαθμό στον οποίο έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή συλλογή υπογραφών για την απομάκρυνση της Kylie Jenner από το music video του «WAP».

Μπορεί να ακούγεται αστείο, όμως πάνω από 65.000 ζητούν μέσω της πλατφόρμας Change.org την επεξεργασία του video ώστε να αφαιρεθεί η συμμετοχή της 23χρονης ιδιοκτήτριας της εταιρείας «Kylie Cosmetics».

Παρόμοιο κλίμα επικρατεί και στο Twitter, όπου πολλοί χρήστες υποστηρίζουν η Kylie Jenner κατέβαλε σημαντικά λιγότερη προσπάθεια για το music video σε σύγκριση με τις άλλες κοπέλες που συμμετείχαν, όπως η Normani, η οποία εκτέλεσε τη δική της χορογραφία.

«Η Normani χόρεψε, αυτό είναι το ταλέντο της! Η Kylie βάδισε σαν μοντέλο, αυτό είναι το ταλέντο της! Ο κόσμος είναι απλά περίεργος!», έγραψε fan προς υπεράσπιση της Jenner, με την Cardi B να απαντά: «Ακριβώς».

«Γιατί έβαλα την Kylie στο μουσικό μου βίντεο; Φέρθηκε τόσο υπέροχα στην αδερφή και την κόρη μου στο πάρτι του παιδιού της», εξήγησε η ράπερ σε ένα tweet το οποίο διέγραψε λίγο αργότερα.

«Ο Travis (Scott) και ο Set (Offset) είναι πολύ κοντά και η Kris Jenner με συμβουλεύει για ορισμένα πράγματα που ρωτάω και ο σύζυγός της είναι πραγματικά φοβερός με τον δικό μου», πρόσθεσε η Cardi B για τις σχέσεις της οικογένειάς της με την οικογένεια Jenner.