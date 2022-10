Η Cardi B ανυπομονεί να αποκτήσει τρίτο παιδί

Η Cardi B και ο Offset έχουν ήδη δύο παιδιά μαζί και η αστέρας της hip-hop φαίνεται να σχεδιάζει και το τρίτο.

Η 30χρονη ράπερ, η οποία είναι μητέρα της 4 ετών Kulture και του 1 έτους Wave, αποκάλυψε ότι σκέφτεται να προσθέσει άλλο ένα μωρό στην οικογένειά της.

Η Cardi B μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό το Σαββατοκύριακο τρεις νέες φωτογραφίες του μικρού Wave, γράφοντας με ενθουσιασμό: «Ο γιος μου είναι τόσο φωτιά».

«Ανυπομονώ να τελειώσουν οι δουλειές και να αποκτήσω το τρίτο μου παιδί», πρόσθεσε στην ανάρτησή της.

Στις φωτογραφίες ο μικρός Wave χαμογελάει στην κάμερα, φορώντας ένα μπλε puffer παλτό, τζιν και ένα γκρι καπέλο και δίνει επιπλέον γλυκύτητα κάνοντας διαφορετικές γκριμάτσες σε κάθε φωτογραφία.

Οι θαυμαστές άφησαν υποστηρικτικά μηνύματα στα σχόλια, αν και κάποιοι ανέφεραν ότι θα ήθελαν πολύ να ακούσουν ένα νέο άλμπουμ από την Cardi B πριν επικεντρωθεί στη διεύρυνση της οικογένειάς της.

«Μπα αδελφούλα, χρειαζόμαστε πρώτα το άλμπουμ!» έγραψε ένας από τους followers της.

My son so fire 🔥❤️….I can’t wait to get business finish and have my third pic.twitter.com/Usth7PWgNv

— Cardi B (@iamcardib) October 30, 2022