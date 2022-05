Η Cardi B αντιμετωπίζει «τεχνικές δυσκολίες» με το νέο άλμπουμ της

Η Cardi B επέστρεψε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι για το οποίο οι θαυμαστές της είναι ευγνώμονες. Ωστόσο, συνεχίζουν να περιμένουν με αγωνία από εκείνη να κυκλοφορήσει νέα μουσική, γι’ αυτό και η ράπερ χρησιμοποίησε το Twitter για να τους διαβεβαιώσει ότι τα καινούργια τραγούδια της είναι καθ’ οδόν.

«Είδα πολλούς από εσάς να λένε βλακείες», ανέφερε σε ένα ηχητικό μήνυμα που δημοσίευσε στην πλατφόρμα.

«Όπως: “Ω, δεν μας δίνει τίποτα”. Οπότε όταν βγάλω αυτό που θα βγάλω, θα μιλήσω περισσότερο γι’ αυτό, γιατί προφανώς δεν μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό τώρα. Αλλά πραγματικά είχα τεχνικές δυσκολίες με το νέο μου πρότζεκτ», συνέχισε η Cardi B.

«Είχα όχι μία, όχι δύο, αλλά περίπου τρεις τεχνικές δυσκολίες στη μουσική που ετοιμάζω και που έπρεπε να αντιμετωπιστούν πριν την κυκλοφορήσω», αποκάλυψε.

«Όταν θα κυκλοφορήσουν τα πράγματα, τότε θα μιλήσω γι’ αυτά. Δεν είναι τίποτα σημαντικό ή τρελό. Ναι, θα το λύσουμε γιατί ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω ότι το θέλετε και θα σας το δώσω, εντάξει; Εντάξει», υποσχέθηκε η ράπερ.

Πράγματι, έχουν περάσει περισσότερα από τέσσερα χρόνια από τότε που η Cardi B κυκλοφόρησε το 2018 το πρώτο άλμπουμ της, «Invasion Of Privacy», το οποίο έγινε το πρώτο rap άλμπουμ από γυναίκα που προτάθηκε για τον τίτλο του Άλμπουμ της Χρονιάς στα βραβεία Grammy από το 2003, ενώ κέρδισε το τρόπαιο για το Καλύτερο Rap Άλμπουμ.

Εν τω μεταξύ, πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι το τρεις φορές πλατινένιο «Invasion Of Privacy» σημείωσε μία εντυπωσιακή επίδοση: Και τα 13 τραγούδια του άλμπουμ έχουν γίνει πλατινένια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ δύο τραγούδια του – το «Bodak Yellow» και το «I Like It» – είναι διαμαντένια.

Το τελευταίο προσωπικό single της Cardi B ήταν το «Up», το οποίο ανέβηκε στο No. 1 στο Billboard Hot 100 λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του τον Φεβρουάριο του 2021.

Έκτοτε, η Cardi B έχει συνεργαστεί με τη Normani στο «Wild Side», με τη Lizzo στο «Rumors», με τη Summer Walker και τη SZA στο «No Love» και με τον πρωτοεμφανιζόμενο Kay Flock στο «Shake It».

For BARDIGANG cause y’all be talking slot of shit 🤣 pic.twitter.com/HZqSo81an1

— Cardi B (@iamcardib) May 17, 2022