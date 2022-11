Η Cardi B αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο φόβο της στο νέο επεισόδιο της σειράς «Cardi Tries»

Αυτό το επεισόδιο προκάλεσε ίλιγγο στην Cardi B.

Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Cardi Tries» του Facebook, η Cardi B αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο φόβο της, πάνω στην ώρα για το Halloween. Και, σε περίπτωση που αναρωτιέστε, δεν φοβάται τα φαντάσματα.

«Λοιπόν, μιας και μιλάμε για το Halloween. Όλοι λένε ότι πρέπει να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου. Ο κόσμος νομίζει ότι το να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου σημαίνει “αχ, φαντάσματα και στοιχειωμένα σπίτια!”. Εγώ δεν τα φοβάμαι αυτά. Φοβάμαι τα ύψη και τους ωκεανούς», λέει η εγκυμονούσα Cardi B στο επεισόδιο, στο οποίο τη συνοδεύουν οι ηθοποιοί/influencers και οικοδεσπότες του podcast «We Said What We Said», Rickey Thompson και Denzel Dion.

Ο Thompson αποκαλύπτει ότι έχει πηδήξει από αεροπλάνο, οπότε τα ύψη δεν αποτελούν πρόβλημα για εκείνον. Ο Dion ήταν εκεί για «ηθική υποστήριξη, αλλά δεν πήδηξε καθόλου. Ενώ η Cardi δεν είναι σίγουρη τι προκάλεσε τον φόβο της για τα ύψη, λέει ότι φοβάται μήπως πέσει και σπάσει το πόδι ή τα δόντια της.

«Ακόμα και μερικές φορές όταν προσπαθώ να ανέβω στον στύλο του στριπτίζ, σκέφτομαι: “Θεέ μου, είμαι πολύ ψηλά!”. Και αυτό είναι τρελό γιατί δεν ήμουν έτσι πριν», λέει η Cardi B και προσθέτει: «Νιώθω ότι όταν παίρνεις χρήματα γίνεσαι ευαίσθητη».

Η Cardi B, η οποία φορά μια στενή ασημένια ολόσωμη φόρμα, μπαίνει προσεκτικά σε μια τρομακτική αποθήκη, ενώ ο Rickey Thompson υπόσχεται να τη βοηθήσει να νικήσει τους φόβους της. Η ράπερ φοράει σε ένα Oculus VR headset, το οποίο τη μεταφέρει μαζί με τον Denzel Dion σε ένα ασανσέρ και στη συνέχεια στον τελευταίο όροφο ενός «ψηλού κτιρίου».

Με τα ελικόπτερα να πετούν γύρω της, η Cardi περπατάει σε μια πολύ στενή ξύλινη σανίδα που στην άκρη του κτιρίου, καθώς ο Thompson της κρατάει το χέρι και εκείνη κοιτάζει γύρω της την πόλη. «Δεν μου άρεσε αυτό», λέει τρομοκρατημένη.

Ενώ ο Dion κάνει μια εικονική πτώση, η Cardi B περπατάει με επιτυχία πάνω στη σανίδα, πριν προχωρήσει στη δεύτερη πρόκληση, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να ανέβει με έναν γερανό περίπου 10 μέτρα στον αέρα.

«Δεν είναι σταθερό», παραπονιέται η Cardi πριν ανεβεί στον προσαρμοσμένο ανελκυστήρα με το όνομά της ζωγραφισμένο με σπρέι στο μπροστινό μέρος. «Δεν ήταν τόσο κακό, ήταν κάπως διασκεδαστικό», λέει μετά, νιώθοντας έτοιμη να πάει ακόμα ψηλότερα. Αλλά όταν βγαίνουν έξω και βλέπουν έναν γερανό 30 μέτρων, η απάντησή της είναι ένα «διάολε, όχι».

Ενώ η Cardi B είναι αρκετά χαλαρή στην πορεία προς τα πάνω, ο Dion δεν το δέχεται και φωνάζει «κατεβάστε με». «Μην κοιτάς κάτω!», τον προειδοποιεί η ράπερ καθώς ο γερανός φτάνει στα 25 μέτρα.

«Περίμενε, άρα δεν φτάσαμε ούτε τα 30 μέτρα;», λέει η Cardi B όταν επιστρέφουν με ασφάλεια στο έδαφος, ενώ πυροτεχνήματα εκτοξεύονται γύρω της. «Ήταν πολύ ψηλά».

«Rickey και Denzel χάρηκα τόσο πολύ που με βοηθήσατε να αντιμετωπίσω τους φόβους μου», λέει στο τέλος.

«Λοιπόν, στην πραγματικότητα όχι, δεν είμαι πραγματικά τόσο χαρούμενη. Μου είπατε ψέματα. Δεν θέλω πραγματικά να αντιμετωπίσω άλλους φόβους, η σημερινή μέρα είναι αρκετή. Σιχάθηκα τη σημερινή μέρα, η σημερινή μέρα ήταν μια κακή εμπειρία», προσθέτει η Cardi B.

Δείτε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Cardi Tries» παρακάτω: