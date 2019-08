Οι θαυμαστές της Cardi B στην Ιντιανάπολις έφτασαν στο «Bankers Life Fieldhouse», έδρα των έδρα των Ιντιάνα Πέισερς του NBA, αλλά σύντομα αποχώρησαν.

Η Αμερικανίδα ράπερ ακύρωσε τη συναυλία της Τρίτης (30/07) μόλις λίγα λεπτά προτού ανέβει στη σκηνή. Η συναυλία έπρεπε να ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα τοπική ώρα όταν οι θεατές έλαβαν οδηγίες να βγουν από τον χώρο.

Υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια της Cardi B και οι αξιωματούχοι ασφαλείας κάλεσαν και ζήτησαν ακύρωση της συναυλίας. Οι απογοητευμένοι θαυμαστές μπορούν να αναπνεύσουν με ανακούφιση, καθώς η συναυλία προγραμματίστηκε ξανά για τις 11 Σεπτεμβρίου.

Η Cardi B σε ανάρτησή της στο Instagram αναφέρθηκε στην ακύρωση της εμφάνισης: «Αγαπητή Ιντιάνα, θέλω μόνο να σας ενημερώσω ότι ήμουν στο χώρο σήμερα. Έκανα πρόβα και άρχισα να μακιγιάρομαι», έγραψε.

«Λόγω απειλής ασφάλειας που είναι υπό διερεύνηση, η συναυλία ακυρώθηκε. Η ασφάλειά μου και η ασφάλειά σας πρώτα. Θέλω να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους προώθησης που έχουν ήδη προγραμματίσει ξανά τη συναυλία», συνέχισε.

«Είμαι τόσο λυπημένη παιδιά δεν αντιμετώπισα ποτέ ξανά τέτοια κατάσταση και δεν το ρισκάρω. Σας αγαπώ παιδιά», αναφέρεται στην ανάρτηση της Cardi B.

Η 26χρονη βραβευμένη με Grammy ράπερ στο πλαίσιο της περιοδείας της έχει προγραμματίσει επίσης εμφανίσεις στο Veld Music Festival στο Τορόντο και στο Baja Beach Festival στο Ροζαρίτο στο Μεξικό.

Dear Indiana people I’m so sorry for today .I will like to let you know I was at the venue I was even rehearsing a new move I been excited to do on my show. Unfortunately there was a security threat that is currently under investigation right now. My safety and your safety first. pic.twitter.com/4glELemzYY

— iamcardib (@iamcardib) July 31, 2019